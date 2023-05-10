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眉毛就是靈魂！99%的女生都會犯　沒漸層、修太短4個NG細節必改

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記者李薇／台北報導　圖／kyo1122 IG、limjjy2 IG、for_everyoung10 IG、jennierubyjane IG、品牌提供

眉毛濃密，不僅整個人看起來比較精神，心理學研究更發現，眉毛表達的情感可以影響人們的社交互動，因為面部表情是與他人溝通的重要方式之一，所以擁有好看的眉型相當重要；以下就盤點4個NG眉妝畫法，在描繪的時候多注意幾個細節，妝容會更精緻自然。

▲眉毛,眉妝,benefit,RMK,ADDICTION,I’M MEME,彩妝。（圖／IG、品牌提供）

1.眉頭沒有暈開

從眉頭到眉尾，顏色要自然漸層變濃，就跟眼影一樣，越靠近眉尾，顏色越深、形狀越俐落，但剛開始畫眉的人，常常都會整條顏色一致，甚至忘記把眉頭暈開，就會形成很明顯的垂直線，建議畫完之後，可以使用眉梳刷一下，淡化色澤，讓整個妝容過渡不生硬。

▲眉毛,眉妝,benefit,RMK,ADDICTION,I’M MEME,彩妝。（圖／IG、品牌提供）

2.眉毛修太短

近年流行自然原生眉型，所以在眉毛的長度上，大多都會保留原生弧度，但不少女孩都會擔心毛髮過多，就會加強修剪，剪短又打薄，如果沒有用眉筆畫出仿生毛流感，只用眉粉上色，就會很容易看起來變「狗啃」。

▲眉毛,眉妝,benefit,RMK,ADDICTION,I’M MEME,彩妝。（圖／IG、品牌提供）

3.整個剃掉、修細

自從韓系妝容風靡亞洲之後，比較細緻的「柳葉眉」就成為過去式，稍微有點粗度的英氣感眉型成為主流，所以建議在修眉毛的時候，也不要過度把原生毛流修窄，這樣畫起來整個人會很顯老，留住大部分的毛流，僅帶走周圍雜毛即可，後續上妝也會比較好看。

▲眉毛,眉妝,benefit,RMK,ADDICTION,I’M MEME,彩妝。（圖／IG、品牌提供）

4.深淺顏色漸層

除了眉頭到眉尾的深淺變化之外，眉型跟毛流的顏色其實也是有層次的，可以先用比眉色淺一號的眉筆或眉粉打底，畫出類似陰影的感覺，再使用跟眉毛同色的眉筆，根根由下往上填補毛流空隙，透過兩種顏色的搭配，整體五官會更立體。

【推薦單品】

＃benefit 粉好上手眉粉盒，售價920元

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「眉毛專業戶」benefit終於把旗下熱賣眉粉重新回歸，一次引進10個色選，不管是冷色調還是暖色系，都可以找到適合的單品，重點是粉狀質地推開之後會有定色效果，可以加強眉粉持久力，一整天玩樂都不掉色，超厲害。

＃RMK 立體眉采膏，售價1200元

▲眉毛,眉妝,benefit,RMK,ADDICTION,I’M MEME,彩妝。（圖／IG、品牌提供）

向來最懂亞洲膚色的RMK這次推出5色立體眉采膏，日系柔和調的棕色，可以創造出溫柔又具有精神的妝容效果，同時達到毛流定型，連刷頭都特地採用錐型設計，順應骨骼弧度，讓新手使用也可以一秒擁有大師級眉妝。

＃ADDICTION 自然立癮塑形染眉膏，售價890元

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將北歐仲夏日的度假風情延伸到彩妝，這次推出的5色染眉膏系列，繽紛又華麗，超獨特的紫丁香色、奶油鵝黃、覆盆子紅等等，都是專櫃不曾見過的色調，光用看的好像很有距離，但上眉之後妝感超洗鍊，色澤淡雅自然，不僅可以強化毛流感，更是能融合原有眉妝，創造出生動的細緻色澤，彩妝控必GET。

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開架最細1mm刀片型筆芯的眉筆，手殘人想勾勒根根毛流也超逼真，一支填色、描繪都能搞定，恰到好處的軟硬度，不用擔心才下筆就結塊，不然就是畫沒幾筆都斷光，獨家持色配方讓眉型維持24小時不斷電。

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關鍵字：

眉毛, 眉妝, benefit, RMK, ADDICTION, I’M MEME, 彩妝

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