妳最終會和什麼樣的人結婚？超準心測用蛋糕就可以精闢分析

文／CC 圖／小紅書

每個人都想要擁有幸福美滿的人生，在婚姻這條路上，雖然有不同的選擇，但曾有人言道：「幸福婚姻的秘訣是彼此尊重、信任和相互支持，以及在彼此需要時给予慷慨和寬容」，以下這個心理測驗就幫妳測出妳最後會嫁給什麼樣的人，超準分析必看。

Q：選擇一個妳覺得最喜歡的蛋糕。

A.

選擇這個選項的另一半會是一個很重感情的人，他會花費大量的時間與精力去投入，因為情商很高，也會讓妳很有安全感，面對困難時，會積極解決問題，個性坦誠率真，對妳絲毫沒有保留，很有火象星座的感覺，會讓彼此快速地墜入愛河，就像是命中註定的姻緣一樣。

B.

選到這個選項的另一半會是一個很有自己想法與獨立的人，他給人一種踏實穩重的感覺，一旦確立了目標就不會輕易改變，包括選擇妳作為另一半也是如此，是值得依靠的對象，社交場合中也很能夠處理人際關係，做事情可靠，妳跟他在一起也會獲得很多快樂，並且感情長久。

C.

選擇這個選項的另一半很像土象星座的個性，他通常做事情比較低調，不會在妳面前討好顯擺，但是會把妳的一切照顧到服服貼貼，沒有過多的花言巧語，卻用最實際的行動證明，妳是心中最重要的存在，雖然比較不擅長表達，但對妳的關注絕對不輸任何一人。