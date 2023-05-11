做過回不去！蜜蠟修眉超乾淨又持久　3大事前功課先做好再預約

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

夏天到了，毛流的整理已成為「國民禮儀」，雖然亞洲女性的體毛多數細軟，也比較不茂盛，但定期整理仍必要，會讓整個人看起來更清爽，尤其是蜜蠟修眉也是不少人都會嘗試的服務，整理一次能撐1個月，又比刀修更俐落的優點，讓人一試成主顧，還沒嘗試的妳先來預習三大蜜蠟修眉必做功課，立刻手刀預約。

1.不要煥膚、去角質

蜜蠟是透過溫熱的膏體凝固之後，迅速拔起毛根，達到整理效果，因此，對於部分皮膚比較敏感或是偏薄的人，建議評估自身狀況再行施作，然後修整前2至3周內，最好暫停所有去角質、酸類煥膚等會讓肌膚敏感、變薄的保養步驟，讓肌膚具有足夠保護力，而不是在敏弱狀態下進行。

2.後續刺激禁止

在修眉之後48小時之內，盡量避免刺激的保養與行為，像是三溫暖、海邊玩水、泡溫泉等等，都盡量不要做，洗臉也建議使用溫水或是涼水，降低對肌膚的刺激，可以使用蘆薈膠舒緩，讓膚況迅速鎮定。

3.保持滋潤和防曬

蜜蠟過後的肌膚容易變得乾燥，要及時保持滋潤，建議可以挑選一些敏感肌專用的保養，溫和調理膚況，此外，在陽光下活動時，建議塗抹適量的防曬產品，避免敏感的肌膚引起曬傷或和色素沉澱。