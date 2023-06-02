掌握全球趨勢　莫氏醫美邀請國際講者與台醫師交流研討

▲Merz莫氏醫學美容集團為提升台灣醫學美容專業人才技術的發展，2023年邀請到國際知名講者來台，展開學術研討會，並實際操作臨床實作示範，以及針對產品運用和複合式治療等內容進行意見交流。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者蒲世芸／採訪報導

在台灣對許多人來說醫美領域已經不再陌生，透過醫美掌握專屬自己的美麗祕訣。而為了持續提升台灣醫學美容人才與專業人士對於國際醫美趨勢和技術的發展，莫氏醫學美容2023年邀請到國際知名講者來台參與學術研討會，並安排與專業醫師進行臨床實作的學術交流。

▲▼Merz莫氏醫學美容集團台灣分公司醫療學術總監Dr. Teh Chong Beng（上圖）；台中／二林四季皮膚科診所總院長黃勇學。（下圖／記者劉亮亨攝，下同）

被問到為什麼會有這次的外國講師來台交流，莫氏醫學美容的角色又是什麼，Merz莫氏醫學美容集團台灣分公司醫療學術總監Dr. Teh Chong Beng說，「Merz非常支持台灣醫學美容產業發展，作為一個家族企業，Merz多年來已經成為很多醫師值得信賴的夥伴。醫美產業變得越來越廣泛，因此求美者的需求和過去也有很大不同。Merz非常致力進行相關研究、產品開發及醫美產業的發展。透過這次的研討會，我們可以與台灣醫師分享新的研究成果，也向來自不同國家的醫生學習相關知識跟經驗。」台中／二林四季皮膚科診所總院長黃勇學補充提到，「很感謝莫氏美容醫學集團提供這樣的國際交流，讓國外的講師和醫生來跟我們台灣的專家彼此意見交換。像是對於材質的特色有了更多的了解，以及整體美學評估，還有施作過程當中也可以更加安全。我相信這對整體，不管是台灣專業人才的技術發展，還有我們整個國際醫學美容的提升有很大幫助。」

▲▼Merz特邀知名國際醫學美容講師陣容，來自德國皮膚科專科醫師Dr. Tatjana Pavicic（上圖）；與泰國曼谷Mahidol大學Ramathibodi醫院皮膚科副教授Dr. Vasanop Vachiramon（下圖）。

經過這幾天的workshop與交流，國際講者也和我們分享對於台灣醫美產業有什麼樣的發現及建議。Merz特邀知名國際醫學美容講師，來自德國皮膚科專科醫師Dr. Tatjana Pavicic說，「我非常喜歡See.Plan.Treat.和Radiesse兩個工具的合併療法，因為它反映了現在的趨勢也就是自然美。比如說像是注射膠原蛋白，可以讓我們的臉更加拉提和緊緻，現在台灣有越來越明顯的趨勢使用這樣的合併治療，可以更好的提供患者個人化的治療計畫。」Merz特邀國際醫學美容講師，來自泰國曼谷Mahidol大學Ramathibodi醫院皮膚科副教授Dr. Vasanop Vachiramon則說，「在泰國有很多人希望可以提升皮膚的質感，我認為這是現在的趨勢，特別是在亞太地區。所以我非常感謝Merz可以提供全系列的產品像是肉毒桿菌素(BoNT/A)，還有Radiesse、Belotero、Ulthera這些都可以滿足我們患者的需求，調理他們的皮膚狀況。」

▲▼醫師們彼此意見交換和學習交流。

而針對複合式治療醫師們也和我們分享這種治療方式的特色與優點及適用的產品。德國皮膚科專科醫師Dr. Tatjana Pavicic進一步說明，「身為醫生我必須要根據每一個人的臉去做分析。在我開始執業幾年之後，我就以複合式治療為標準。同時複合式治療也可以避免嚴重未來的併發症發生，所以我認為複合式治療是黃金準則，在接下來幾年一樣會是最大的趨勢。」泰國曼谷Mahidol大學Ramathibodi醫院皮膚科副教授Dr. Vasanop Vachiramon則是提到，「合併治療現在成為一個越來越熱門的趨勢，在國際上、在全世界都是。因為每一位患者都可能擁有超過一個問題，但一個工具沒有辦法解決所有的問題，也不是所有患者的問題都相同，所以我們提供的治療方案必須要個人化，才能讓他們更漂亮。」