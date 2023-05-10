總是很窮的三大錯誤習慣：膨脹生活、擁有100%收入都是常見盲點

文／CC 圖／達志示意圖

「没有人可以為你掌管你的財務，除了你自己」，但很多人常常都會有一個情況，就是不僅薪水一發進來，立刻左手進、右手出，到月底更是只能吃泡麵度日，其實這有三大錯誤習慣，想要讓自己人生逆轉、開始每月盈餘，就先從改變自己開始。

1.膨脹的生活方式

仔細回想你的人生歷程，可能會發現，以前學生時代1萬元可以過一個月，但現在卻開始不夠，那是因為你賺得越多之後，就會花得越多，比如：這個月多了5000元獎金，你就會想著，可以入手一直很想買的包包、鞋子，或是吃個大餐慶祝一下，結果錢一下就沒了。

改善關鍵是要先意識到「享樂適應症」這件事，其實不管你賺得多或少，永遠都可以找到花大錢的地方，而且要多貴就可以有多高級，消費的當下雖然很幸福，但其實過幾天或是幾周，就會回復到最原始的狀態，也就是說這個快樂帶給你是短暫的，但多數人卻沉迷在製造愉悅、回歸平淡的輪迴裡，只好一直不斷消費，維持快樂的心情。

2.先付錢給自己

你總是把薪水拿去付手機費、網路錢、房租、吃飯、治裝等等，但卻從來沒有「付給自己」，當然永遠沒有機會變有錢，「為什麼都把錢給別人」，懂得先留錢給自己才最重要；根據研究也發現，90%的人都可以用自己賺來的錢維持生活，比如，你的平均所得每月是3萬元，即使下個月變成2萬5000元，也可以透過調整，少買幾杯咖啡、減少額外開銷，維持生活機能。

所以，不要讓自己一直持續擁有100%收入的習慣，根據自己的狀態，從90%、70%甚至50%開始減少，讓自由運用的資金有限，剩下的10%、30%、50%留給自己，存起來，如果你連10%都沒有留，淨資產永遠不會成長。

3.誤入消費陷阱

隨著資訊的發達，消費陷阱也越來越多，常常很多時候都會有一個情境，就是你的生活本來很規律，但滑個IG、看到YouTube，就突然覺得「這個鞋子我很需要」，但很多人沒有發現的是，其實一整天下來，你從未想過要買一雙鞋，就因為看到網友推薦或是新品分享，就突然覺得自己該擁有，不買甚至就會有焦慮感、失望、空虛，認為那是現在最緊迫、最需要的東西。

而這樣的狀況，就是誤入了消費陷阱，其實你的生活沒有那雙鞋，也不會怎麼樣，但就是因為收到過多資訊，突如其來陷入不安，最好的方法就是取消關注這些平台與帳號，在詹姆斯‧克利爾的《原子習慣》一書中也曾經提到，意志力其實是失敗者才需要擁有的，因為成功人士對於自己的生活已經全面優化，他們不需要常常調動意志力，來控制自己的衝動，他們很早就把不需要的雜質剔出生活，可以不受干擾的做自己的事情，不會受到外在牽制。