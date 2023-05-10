fb ig video ETtoday search mobile

總是很窮的三大錯誤習慣：膨脹生活、擁有100%收入都是常見盲點

>

文／CC　圖／達志示意圖

「没有人可以為你掌管你的財務，除了你自己」，但很多人常常都會有一個情況，就是不僅薪水一發進來，立刻左手進、右手出，到月底更是只能吃泡麵度日，其實這有三大錯誤習慣，想要讓自己人生逆轉、開始每月盈餘，就先從改變自己開始。

▲花錢,理財,投資,存錢,財富,致富。（圖／達志示意圖）

1.膨脹的生活方式

仔細回想你的人生歷程，可能會發現，以前學生時代1萬元可以過一個月，但現在卻開始不夠，那是因為你賺得越多之後，就會花得越多，比如：這個月多了5000元獎金，你就會想著，可以入手一直很想買的包包、鞋子，或是吃個大餐慶祝一下，結果錢一下就沒了。

改善關鍵是要先意識到「享樂適應症」這件事，其實不管你賺得多或少，永遠都可以找到花大錢的地方，而且要多貴就可以有多高級，消費的當下雖然很幸福，但其實過幾天或是幾周，就會回復到最原始的狀態，也就是說這個快樂帶給你是短暫的，但多數人卻沉迷在製造愉悅、回歸平淡的輪迴裡，只好一直不斷消費，維持快樂的心情。

▲花錢,理財,投資,存錢,財富,致富。（圖／達志示意圖）

2.先付錢給自己

你總是把薪水拿去付手機費、網路錢、房租、吃飯、治裝等等，但卻從來沒有「付給自己」，當然永遠沒有機會變有錢，「為什麼都把錢給別人」，懂得先留錢給自己才最重要；根據研究也發現，90%的人都可以用自己賺來的錢維持生活，比如，你的平均所得每月是3萬元，即使下個月變成2萬5000元，也可以透過調整，少買幾杯咖啡、減少額外開銷，維持生活機能。

所以，不要讓自己一直持續擁有100%收入的習慣，根據自己的狀態，從90%、70%甚至50%開始減少，讓自由運用的資金有限，剩下的10%、30%、50%留給自己，存起來，如果你連10%都沒有留，淨資產永遠不會成長。

▲花錢,理財,投資,存錢,財富,致富。（圖／達志示意圖）

3.誤入消費陷阱

隨著資訊的發達，消費陷阱也越來越多，常常很多時候都會有一個情境，就是你的生活本來很規律，但滑個IG、看到YouTube，就突然覺得「這個鞋子我很需要」，但很多人沒有發現的是，其實一整天下來，你從未想過要買一雙鞋，就因為看到網友推薦或是新品分享，就突然覺得自己該擁有，不買甚至就會有焦慮感、失望、空虛，認為那是現在最緊迫、最需要的東西。

而這樣的狀況，就是誤入了消費陷阱，其實你的生活沒有那雙鞋，也不會怎麼樣，但就是因為收到過多資訊，突如其來陷入不安，最好的方法就是取消關注這些平台與帳號，在詹姆斯‧克利爾的《原子習慣》一書中也曾經提到，意志力其實是失敗者才需要擁有的，因為成功人士對於自己的生活已經全面優化，他們不需要常常調動意志力，來控制自己的衝動，他們很早就把不需要的雜質剔出生活，可以不受干擾的做自己的事情，不會受到外在牽制。

►越愛就越怕交往的三大星座！TOP 1天生敏感又悲觀，經常逃走錯失好桃花

►這張圖第一眼看到什麼？看到它人際關係超好、財源滾滾來

►為了愛什麼都能改的三大星座！TOP 1常耍小任性，就是為了博另一半關心

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

花錢, 理財, 投資, 存錢, 財富, 致富

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李多海戴鑽石冠冕當最美新娘　婚鞋3千元有找

李多海戴鑽石冠冕當最美新娘　婚鞋3千元有找

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

劉以豪用一片海芋擋上半身

劉以豪用一片海芋擋上半身

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

ET Fashion

推薦閱讀

愛情長跑8年！李多海穿ELIE SAAB「夢幻長袖婚紗」嫁SE7EN

愛情長跑8年！李多海穿ELIE SAAB「夢幻長袖婚紗」嫁SE7EN

對親人囂張跋扈、遇外人變小白兔！只會坑殺自己人的三大星座

對親人囂張跋扈、遇外人變小白兔！只會坑殺自己人的三大星座

想提早財富自由必學！富豪都有的6大習慣：每日復盤、投資人脈缺一不可

想提早財富自由必學！富豪都有的6大習慣：每日復盤、投資人脈缺一不可

試・開箱／宋慧喬、Jennie都畫「透明仙女眉」！柔霧空氣感、深淺有層次 Met Gala／妮可基嫚穿19年前粉紅羽毛禮服像仙女　安海瑟薇別針裙好危險 能愛情長跑、白頭偕老夫妻都有的4大特徵！理性溝通、分際交友都超重要 未來你會事業有成還是愛情豐收？超準心測一定要試 超準！「5杯水心理測驗」，挑一杯秒測你的「真實性格」 「一到深夜就胡思亂想」星座Top 3 ！冠軍怕寂寞，放大負能量 安格斯12星座一周運勢5／8-5／14　水逆持續，牡羊失誤多、巨蟹好好說話

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面