fb ig video ETtoday search mobile

洗出好膚質！夏季5個「洗顏單品」推薦，還原乾淨臉龐

>

記者曾怡嘉／台北報導

疫情後脫下口罩、盡情玩妝的此刻，除了要仔細洗淨藏在毛孔和肌膚紋理中的空氣髒汙、PM2.5懸浮微塵、皮脂油垢和彩妝殘留等，小心清潔不完全導致肌膚困擾，想擁有健康透明肌膚，就該從清潔開始。

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲ FANCL C+光透淨白潔顏粉，50g，780元。

蘊含雙倍維他命C誘導體，潔膚同時賦予淨白呵護， 另協同淨膚黏土與海洋礦物等亮膚成分，高效代謝老廢角質與過剩油脂。

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲L'OCCITANE 蠟菊賦活潔面乳，125ml，1,700元。

在乳霜質地中結合珍貴抗老成分蠟菊精華油、蠟菊核心萃取並全新加入AHA果酸溫和煥膚，溫和洗臉同時帶走毛孔髒污與老廢角質。

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲dermalogica 精微亮顏素，74g ，2,500元。

搭載天然米糠精華，為肌膚注入保濕能量、改善乾燥脫屑；協同水楊酸、亮顏植物複合精華共同作用以雙手輕輕搓揉即綿密起泡，還原乾淨臉龐。

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲Aesop 二重奏潔面露，200ml，1,450元。

含有舒緩和收斂功效著稱的金縷梅、有助於肌膚潔淨和平衡的水楊酸與鼠尾草葉，洗後肌膚感覺柔軟清爽。

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲REN 控油平衡淨化潔顏泥，150ml，1,080元。

添加高嶺土、柳樹皮、五月花萃取物等關鍵純淨成分，幫助吸附毛孔髒污，溫和不起泡且無涼感配方，洗後皮膚不易緊繃乾澀，肌膚較敏感者也能安心使用。

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

洗臉, 盤點, 夏季, 清潔, 洗顏

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李多海戴鑽石冠冕當最美新娘　婚鞋3千元有找

李多海戴鑽石冠冕當最美新娘　婚鞋3千元有找

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

劉以豪用一片海芋擋上半身

劉以豪用一片海芋擋上半身

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

ET Fashion

推薦閱讀

超準！「5杯水心理測驗」，挑一杯秒測你的「真實性格」

超準！「5杯水心理測驗」，挑一杯秒測你的「真實性格」

「一到深夜就胡思亂想」星座Top 3 ！冠軍怕寂寞，放大負能量

「一到深夜就胡思亂想」星座Top 3 ！冠軍怕寂寞，放大負能量

安格斯12星座一周運勢5／8-5／14　水逆持續，牡羊失誤多、巨蟹好好說話

安格斯12星座一周運勢5／8-5／14　水逆持續，牡羊失誤多、巨蟹好好說話

孫芸芸露深溝化身年輕辣妹　彩虹首飾青春無敵 皮膚科醫師教「防曬正確補塗法」！　化妝後想補塗有2秘訣 夏姿秋冬荷包成靈感！口袋、手提包圓潤可愛「白兔乘鳳凰刺繡」絕美 很會暗算又心狠的三大星座！TOP 1不顧情誼、有仇必報簡直家常便飯 日本皮膚科醫師推薦3種「抗衰老早餐」！水果吃錯反而大NG 這張圖第一眼看到什麼？看到它人際關係超好、財源滾滾來 春轉夏肌膚不穩定？換季必備「5個單品」，讓你美美迎接夏季

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面