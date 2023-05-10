洗出好膚質！夏季5個「洗顏單品」推薦，還原乾淨臉龐

記者曾怡嘉／台北報導

疫情後脫下口罩、盡情玩妝的此刻，除了要仔細洗淨藏在毛孔和肌膚紋理中的空氣髒汙、PM2.5懸浮微塵、皮脂油垢和彩妝殘留等，小心清潔不完全導致肌膚困擾，想擁有健康透明肌膚，就該從清潔開始。

▲ FANCL C+光透淨白潔顏粉，50g，780元。

蘊含雙倍維他命C誘導體，潔膚同時賦予淨白呵護， 另協同淨膚黏土與海洋礦物等亮膚成分，高效代謝老廢角質與過剩油脂。

▲L'OCCITANE 蠟菊賦活潔面乳，125ml，1,700元。

在乳霜質地中結合珍貴抗老成分蠟菊精華油、蠟菊核心萃取並全新加入AHA果酸溫和煥膚，溫和洗臉同時帶走毛孔髒污與老廢角質。

▲dermalogica 精微亮顏素，74g ，2,500元。

搭載天然米糠精華，為肌膚注入保濕能量、改善乾燥脫屑；協同水楊酸、亮顏植物複合精華共同作用以雙手輕輕搓揉即綿密起泡，還原乾淨臉龐。

▲Aesop 二重奏潔面露，200ml，1,450元。

含有舒緩和收斂功效著稱的金縷梅、有助於肌膚潔淨和平衡的水楊酸與鼠尾草葉，洗後肌膚感覺柔軟清爽。

▲REN 控油平衡淨化潔顏泥，150ml，1,080元。

添加高嶺土、柳樹皮、五月花萃取物等關鍵純淨成分，幫助吸附毛孔髒污，溫和不起泡且無涼感配方，洗後皮膚不易緊繃乾澀，肌膚較敏感者也能安心使用。