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說・流行／FENDI by Marc Jacobs聯名看點！滿足Logo控、蝴蝶結法棍包必收

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▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI by Marc Jacobs夏季聯名登場 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／專題報導

今年2023年度重磅聯名之一，FENDI by Marc Jacobs夏季聯名在時尚迷引頸期盼中登場，去年9月為慶祝Baguette包款誕生25周年，品牌創意總監Kim Jones 與 Silvia Venturini Fendi大動作在紐約辦秀，攜手設計師 Marc Jacobs 獻上此系列，成為致敬紐約的最佳方式，有何精彩之處？《ET FASHION》說流行細數聯名的亮點。

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲系列並非品牌與設計師的合作，而是呈現出Marc Jacobs對 FENDI 的想法。（圖／品牌提供）

要讓品牌短暫切換風格，換言之設計師換人當的機會不多，聯名正好是一個好時機，讓FENDI這個百年品牌嘗試向潮流層面貼近，而Marc Jacobs絕對是最完美人選，藝術總監 Kim Jones本人也說，「我深自覺得 Marc 在美國的時尚圈，是猶如王者一般的存在。Marc 這次設計了一個 FENDI 系列，這並非品牌與設計師的合作，而是呈現出他對 FENDI 的想法和演繹。Marc 可以自由自在快樂地進行各種設計，只要他想，我們都放手讓他去做。」

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲誇張、厚底及超大廓形的全新螢光Logo貫穿此系列 。（圖／品牌提供）

FENDI by Marc Jacobs一大亮點體現在翻玩 logo 的功力方面，有太多聯名都只是加入雙方的Logo便點到為止，而Marc Jacob改動了熟悉不過的FENDI Roma logo 圖案，過往帶有一絲正式奢華，如今運用誇張、厚底及超大廓形，在黑白配色中加入一抹螢光，不得不說很紐約、很有活力，記憶點十足，也滿足了時下年輕時代對於Logo最直接的嚮往。

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲曾之喬演繹黑白包款，寫上「THE BAGUETTE」字樣並點綴絲帶蝴蝶結 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI by Marc Jacobs 限定系列水晶以及黑白款式Baguette。（圖／品牌提供）

本系列的緣起離不開FENDI當家Baguette包款，此系列很自然會聚焦於Baguette，Marc Jacobs在黑白包款上大剌剌地寫上「THE BAGUETTE」字樣，述說著自己的時尚宣言，並於手柄繫上有著 FENDI Roma 字樣的絲帶蝴蝶結，溫柔又很強悍。另也有滿滿的水晶款式，將潮流與奢華的界限徹底模糊，可見設計語言的直截了當。Baguette也不再只是一顆包，驚喜變成各種小口袋來到連帽衫前側，或是在多口袋帆布工裝褲和夾克上飾有銀色五金件 FF logo 造型包扣，將包款靈魂元素解構，這會是Baguette死忠粉很愛的聯名系列。

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs 以服裝呈現真實的紐約面貌。（圖／品牌提供）

Marc Jacobs 是很生活化的設計師，沒有高不可攀的靈感來源，他所重新詮釋的螢光黃色 FENDI Roma logo 圖案，被廣泛運用在包身之上，想法來自於城市街道上的玻璃門面和工人的反光背心。但是另一方面又如夢境般，秀上模特兒頂著再造皮草所製作極具奢華感的巨大帽子登場，遮住了半張臉，前衛到了極致，反映出一個流光溢彩又堅定真實的紐約市百變景色。

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關鍵字：

說流行, FENDI, Marc Jacobs

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