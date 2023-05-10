營養師曝「夏季減肥8大陷阱」！吃水果冰品解渴，小心越減越肥

▲營養師揭秘夏季有些減肥地雷，一不小心就讓你越減越肥。（圖／達志示意圖，以下同）

記者張毓容／綜合報導

夏季即將到來，天氣越來越熱，常出門沒多久就開始大噴汗，你是不是也在疑惑「夏天汗流這麼多，怎麼還受不了？」知名營養師張家榕就提醒，其實夏季隱藏了不少減肥地雷，一不小心就讓你越減越肥。她就揭秘夏季減肥時常見的8大陷阱，快來看看你中了幾個？

＃水果甜



夏日盛產的水果都很甜，冰涼解渴又香甜，常不小心一口接一口越吃越多。

＃常喝清涼甜飲解渴



天氣熱，讓人隨時都想來杯冰涼飲品，但是若正餐照吃，加上飲料隱藏的甜度，就容易熱量爆表。張家榕提醒，若當天有喝些甜飲，記得要跟正餐澱粉替換。

＃吃冰品冰棒來消暑



張家榕就透露，曾在諮詢時遇到，真的有人會把剉冰當作一餐來吃！夏季的酷熱天氣，實在讓人無法抗拒透心涼的冰品，若是選錯種類也容易讓熱量跟著飆升。

＃熱到不想動，懶得走路



天氣涼的時候，上下班還願意多走一點路、騎騎youbike，但夏天一來就變成不宜出門，很多人都被熱到能坐車就坐車，能在室內吹冷氣就不出門，大大減少活動量。

＃水分流失增加



一離開冷氣房，隨時都在流汗，如果又不愛喝水，水分不足就容易讓代謝卡卡。

＃容易口渴而嘴饞找食物



口渴也會增加嘴饞機會！當身體缺乏能量和水分的時候，大腦會散發出訊息，驅使你去找食物吃，進而讓人嘴饞想吃零食，但張家榕建議，這時候先去喝水吧！

＃食慾不佳導致隨便吃



天氣熱食慾低，有些人就會吃個冰涼的涼麵、沙拉就隨便解決一餐，不僅容易不均衡、減肥所需的維生素和礦物質容易不足，而且涼麵芝麻醬、生菜的沙拉醬熱量還很高。

＃吃重口味料理開胃



天氣熱容易胃口不好，開胃料理只好加重口味，但這樣徒增熱量又容易水腫，不知不覺就讓人瘦不下來。