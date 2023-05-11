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UNIQLO「小丸子」母親節廣告引話題！「1動作」才能看到完整鼻酸內容

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記者王則絲／台北報導

日本人的創意廣告總是能讓人嘖嘖稱奇，母親節前夕，日本UNIQLO在報紙上刊登今年的母親節宣傳企劃，找來了大家的童年回憶「小丸子」和小丸子的媽媽登上廣告，奇怪的是兩頁廣告中間相隔許多頁，原來要把中間的內頁全拿起來，才能看見完整的內容，母女倆看似日常的牢騷，其實蘊藏了難以說出口的親情，讓讀者們不禁鼻酸、產生共鳴。

▲日本UNIQLO母親節廣告。（圖／翻攝自推特）

▲日本UNIQLO母親節廣告。（圖／翻攝自推特）

▲日本UNIQLO母親節登報廣告企劃。（圖／翻攝自推特@baisa_ou，下同）

小丸子的真心話：

我的媽媽
她很容易生氣
她總是催促我
又很愛多管閒事
我不知道她在想什麼
但是在我心中
真的非常感謝
但是我從來沒有真正表達
也許是因為我們太親密了
要說出心中真實的感受
我會有點害羞
在我的心中
我想對說聲「謝謝妳」

在母親節

小丸子媽媽真心話

我的孩子
她很容易偷懶
總是我行我素
讓我擔心不已
我不知道她在想什麼
雖然我經常嘮叨她
只要妳陪在我身邊
我就非常感謝了
雖然我總是喋喋不休
還是無法用言語表達
我必須告訴妳
妳對我很重要

我們來談談吧

▲日本UNIQLO母親節廣告。（圖／翻攝自推特）

這篇廣告分別登上朝日報紙的第6頁和第23頁，中間雖然相隔很多頁，但當讀者們一頁頁翻閱後，把中間的頁數取下，便會發現小丸子與媽媽兩人是在一大張報紙上，就像是天下母女間的感情，雖然生活親近、卻總有著隱形的隔閡，反映出許多人正面對的母女關係。

小丸子與媽媽的對話日常而真切，字裡行間看見親子間的矛盾、關愛與感謝之情，兩人的文案互相呼應，不論是在語義還是排版上都有特別設計過，感人的小巧思成為網友們的話題。

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關鍵字：

UNIQLO, 母親節

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