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2023防曬新品盤點！安耐曬哆啦A夢限定版太可愛、曼秀雷敦超清爽水感

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▲▼ 防曬新品盤點。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲做好防曬，才能維持肌膚好狀態。（圖／翻攝IG@ahc.official）

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供

想有好肌膚，防曬絕對是不能輕忽的關鍵之一，不只是防止曬黑，更是為了保護肌膚遠離光老化，避免肌膚被「曬老」！而今年有不少高人氣口碑防曬神品都推出升級版或新品，像是安耐曬就攜手哆啦A夢推出超可愛限定版；霓淨思的海洋友善防曬系列則推出有潤色、美肌效果的亮顏UV隔離乳。夏天的腳步越來越近，快一起來更新你的防曬神隊友。

資生堂安耐曬


長年熱賣的超經典防曬明星產品安耐曬，今年特別聯手經典動漫哆啦A夢推出超可愛的限定款包裝。擁有清爽不黏膩的水潤質地及防水抗汗耐磨擦招強防禦力的「金鑽高效防曬露N 4X」變身為哆啦A夢，而專為敏弱肌設計的「柔光乳敏感肌特效防曬露N」，則是變成軟萌的哆啦美，極致溫和零負擔的質地，連幼兒也能安心使用。

▲▼ 防曬新品盤點。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲▼ 防曬新品盤點。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲安耐曬 金鑽高效防曬露N 4X 哆啦A夢，SPF50+/PA++++；柔光乳敏感肌特效防曬露N 哆啦美，SPF50+/PA++++，60ml，NT$950。

Neogence霓淨思

從推出以來就廣受好評的霓淨思「海洋友善防曬系列」，今年推出家族新成員「全天候亮顏UV隔離乳」。承襲海洋友善配方，以最高防曬係數為基底，長效阻隔UVA、UVB的同時，能為臉部肌膚自然潤色、提亮，修飾暗沈蠟黃，能單擦也能作為妝前打底使用，幫助維持一整天好氣色。

▲▼ 防曬新品盤點。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲霓淨思 全天候亮顏UV隔離乳，SPF50+/★★★★，30ml，NT$700。

東森自然美

主打溫和防曬，連醫美術後都可以使用，含有多種植物精華，提亮膚色之外，更能有效防曬黑，擦上去宛若一層亮白保養薄膜，輕透不悶熱，即使是敏感性肌膚也適用。

▲▼ 防曬新品盤點。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲自然美瑞昇 物理性美白防曬乳，SPF35/PA+++，30ml，NT$2,350。

曼秀雷敦

兼具高規格防曬係數和化妝水感質地而擁有超高回購率的「水潤肌超保濕水感防曬凝露」，今年夏季推出全新升級版。獨創「光耐久技術」再進化，將防曬因子完整包覆於保水膜，不但延長在紫外線照射下的防護力，質地也更加水感清透，塗抹後瞬間吸收零負擔。

▲▼ 防曬新品盤點。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲曼秀雷敦 水潤肌超保濕水感防曬凝露，SPF50+/PA++++，110g，NT$379。

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關鍵字：

保養, 護膚, 美妝, 防曬, 防曬乳

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