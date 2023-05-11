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風・Luxury／「阿湯哥」勞力士Daytona上手　隕石面身價三級跳

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▲湯姆克魯斯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯姆克魯斯（右）現身F1邁阿密大獎賽，佩戴勞力士隕石面盤的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

賽車迷不能錯過的F1邁阿密大獎賽日前圓滿落幕，吸引無數明星、名流前往觀戰，好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）與拉丁天后夏奇拉（Shakira）一同亮相便引起不小話題，撇開兩人是否熱戀中的八卦，「阿湯哥」當天戴的勞力士（Rolex）洩露他連穿搭都要求完美的個性，錶款正是因賽車而生的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona（迪通拿）腕錶，且是已停產的隕石面款，市場上價格已三級跳。

▲▼ Rolex 。（圖／公關照）

▲勞力士2021年推出隕石面盤的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶，當時定價1,132,500元，目前市場上飆破300萬元。

勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona於1963年誕生，是品牌成為美國佛羅里達沙灘賽道Daytona 官方計時夥伴後所推出的錶款，精鋼或壓克力錶圈配有測速計刻度以計算平均車速，但初代作品銷售慘淡，直到知名男星保羅紐曼納為收藏與義大利錶商的巨大影響力，1988年裝載自動上鍊機芯的二代Daytona迅速售罄；2000年時第三代亮相，搭載自製4130機芯，指針則從細長棍狀改成較寬的箭頭形狀，以及6時和9時方向的小錶盤位置互換。2016年則發表搭配黑色陶瓷錶圈116500型號腕錶，至今仍是錶迷心中的夢幻錶款。

▲▼費德勒 。（圖／翻攝IG）

▲費德勒也到F1邁阿密大獎賽體驗，手腕上的勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶反光出紅色，讓人誤以為他戴特殊版。（圖／翻攝rogerfederer IG）

▲▼ Rolex 。（圖／公關照）

▲費德勒戴的勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶，501,500元。（圖／勞力士提供）

湯姆克魯斯於F1邁阿密大獎賽所戴的Daytona，為2021年勞力士推出的隕石面盤貴金屬錶，當時定價1,132,500元，目前市場上已飆破300萬元；巧合的是退役網球名將費德勒（Roger Federer）同場現身，也選戴Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶，不過面盤顯現紅色，讓人誤以為這位勞力士代言人戴了沒人知曉的特殊版本，原來只是反光，他戴的是黑色Cerachrom外圈、黑色面盤的Daytona精鋼錶款。

▲▼ IWC 。（圖／公關照）

▲英國冠軍賽車手漢米爾頓戴著IWC最新飛行員計時腕錶41 MERCEDES-AMG馬石油F1TM車隊特別版。（圖／IWC提供，以下同）

▲▼ IWC 。（圖／公關照）

▲IWC飛行員計時腕錶41 MERCEDES-AMG馬石油F1TM車隊特別版，268,000元。

2013年成為Mercedes-AMG馬石油F1™車隊的官方工程夥伴的IWC（萬國表），也藉此賽車盛事發表飛行員計時腕錶41 Mercedes-AMG馬石油F1™車隊特別版，品牌代言人、英國冠軍車手路易斯．漢米爾頓（Lewis Hamilton）在賽期戴著此鈦金屬打造的特別版腕錶宣傳，最大特色是搭配亮眼的「邁阿密粉紅」橡膠錶帶，呼應陽光明媚的邁阿密並反映海洋大道（Ocean Drive）的繽紛色彩，另附一條與面盤上印刷字樣及夜光元素同樣採用車隊標誌性馬石油綠色的錶帶供替換。

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關鍵字：

風Luxury, 湯姆克魯斯, 費德勒, 漢米爾頓, 勞力士, Rolex, Daytona, IWC

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