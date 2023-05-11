誠品被投訴「電費漲收達30%」比台電高　業者：已維持相對低價

▲信義誠品即將於今年底結束營業，近期宣布由松菸店接手24小時書店的任務。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品傳遭設櫃廠商投訴，電價計費從每度4.6元調漲到6元，一口氣調漲30%，反觀今年台電公布的產業用電調漲幅度也不過10%至17%，明顯有大幅差距。對此誠品回應，該店原來提供廠商是較低電價，因應電價調漲不得不調整，但已經是業界相對低價了。

台電日前宣布從今年4月起調高夏季電價，除一般用電每月700度以上漲3%至10%之外，產業用電也調漲10%至17%，百貨賣場所屬的「綜合商品零售業」也在調漲之列，部分業者也低調表示，正在與設櫃廠商品牌，商討夏季電費調漲方案，應該多數百貨都會重新計價廠商電費。

而誠品近期傳出廠商控訴，其調漲電費幅度高達30%，與政府所公告的最高17%幅度有明顯差距，不知中間落差理由為何。對此事件誠品也回應，該店原提供廠商較低電價，此次因應台電新政策不得已調整，但仍維持業界相對低價。

對此百貨業界也透露，因為電費在營運成本中佔很重，台電一旦調漲電價，商場是無法自行吸收的，一定也會跟廠商漲收電費費用，就誠品的調幅來分析，之前4.6元一度電確實是收費較低，而漲到6元一度電費，同業界收費標準，據悉目前百貨平均調整後的電價，平均價格在一度6元至7.5元的區間內。