5個從未去過Met Gala的好萊塢大咖！李奧納多、小布、裘莉都在其中

文／妞新聞

紐約大都會博物館舉辦的Met Gala慈善晚宴，固定在每年五月第一個星期一盛大登場，因為特色的主題設定與大咖雲集，更被封為「時尚圈的奧斯卡」，受到全球的關注，不過在這場盛會的紅毯上，有幾位意想不到大咖居然從沒有踏上過博物館的樓梯，今天妞編輯就來幫大家解密，從沒去過Met Gala的5位好萊塢明星們！

他們從未去過Met Gala

1.李奧納多狄卡皮歐

▲李奧納多狄卡皮歐。（圖／達志影像／美聯社）



第一名是不是就讓大家驚掉下巴了呢？如此熱愛超模們的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），居然一次都沒有去過Met Gala！但這確實是真的，不過雖然李奧納多沒有走上過大都會博物館的星光樓梯，不過今年被目擊他與緋聞對象吉吉哈迪德（Gigi Hadid）在晚宴的派對上碰頭！

2.布萊德彼特

▲布萊德彼特。（圖／達志影像／美聯社）



越老越帥的布萊德彼特（Brad Pitt）居然在過去的期間內也從未出席過Met Gala的星光紅毯，在因為疫情停辦後再度回歸的活動上，許多人的期待也再次落空，希望未來有機會看到小布的加入囉！

3.梅莉史翠普

▲梅莉史翠普。（圖／達志影像／美聯社）



擁有3座奧斯卡、9座金球獎的梅莉史翠普（Meryl Streep），也從未出現在Met Gala的紅毯上，其實在2020年時Met Gala聯合主席之一就是梅莉史翠普，不過當年因為新冠疫情爆發而停辦，隔年再次舉辦時，梅莉史翠普沒有重新加入聯合委員，也缺席了活動。

4.安潔莉娜裘莉

▲安潔莉娜裘莉。（圖／達志影像／美聯社）



在紅毯上戰無不勝的安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie），也從未出現在Met Gala的活動上，過去在她演出《黑魔女：沉睡魔咒》時大家都高度期待可以在當年看到裘莉的出現，想當然結果很可惜，希望未來在看到裘莉新作品的同時，也可以看到她驚艷Met Gala！

5.雷恩葛斯林

▲雷恩葛斯林。（圖／達志影像／美聯社）



在真人版《芭比》電影即將在不久後上映之際，飾演「肯尼」的雷恩葛斯林（Ryan Gosling），這位風靡萬千少女的好萊塢魅力男星，也是讓人非常驚訝的一次都沒有參加過Met Gala慈善晚宴。

除了以上這五位好萊塢大咖之外，小甜甜布蘭妮、愛黛兒、巨石強森，甚至是經典美劇《六人行》的主角群們，也都沒有參加過Met Gala，希望未來有機會在晚宴上看到他們。

Source：e!online

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