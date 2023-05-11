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錶殼斜面如瑞士刀切口　登山路標變運動錶造型指針

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▲▼ Victorinox,IWC 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Victorinox Journey 1884石英錶，19,800元。（圖／Victorinox提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以瑞士刀著稱的Victorinox今年再次壯大錶款陣容，從走入阿爾卑斯山健行等投入自然懷抱的旅程發想，創作能陪伴探險的Victorinox Journey 1884系列腕錶，展露不少別具巧思的設計，最顯著是錶殼呈現強烈的形狀和曲線，而錶圈6時位置的獨特切面，就像由瑞士軍刀所切割出來的切口，上面點綴的1884正是品牌創始年份。

▲▼ Victorinox,IWC 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Victorinox Journey 1884石英鍊帶腕錶，25,000元。

除了錶殼設計別出心裁，Victorinox Journey 1884腕錶也融入瑞士阿爾卑斯山與品牌精神，包括粗糙紋理的面盤讓人聯想到山徑表面、指針造型猶如瑞士登山路標、秒針的配重裝置就像瑞士軍刀，而內在一如外表強悍，獲得抗震與防水 ISO認證，石英錶與機械錶均備有多種樣式可供選擇，而錶帶也能隨心所欲替換，提供傘繩、橡膠、皮革、木質等材質錶帶，方便轉換風格。

▲▼ Victorinox,IWC 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Victorinox Journey 1884自動機械腕錶（左）36,800元，鍊帶款38,600元。

MIDO（美度表）也為戶外運動愛好者設計錶款，推出海洋藍色的Ocean Star Tribute Date Special Edition海洋之星復刻日期窗特別版腕錶，從漸變色面盤、錶圈到織物圖案的橡膠錶帶都讓人聯想到海洋，若想要從運動風變身為復古斯文錶款，換上亮片拋光米蘭不鏽鋼錶帶便能達成，內載MIDO Caliber 80自動上鍊機芯，防水200米。

▲▼ Victorinox,IWC 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲MIDO配米蘭帶與藍色橡膠錶帶的Ocean Star Tribute Special Edition海洋之星復刻日期窗特別版腕錶，35,000元。（圖／MIDO提供）

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關鍵字：

瑞士刀, Victorinox, MIDO, 美度表

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