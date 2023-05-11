微風辦精品特賣會2折起　5／12買滿萬還送名牌包

▲百貨母親節特賣，精品童裝有親民入手價。（圖／微風廣場提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

趕在5／12微風之夜前，微風自營代理精品特賣會先登場，其品牌包括alexanderwang、babyMADISON、MM6 Maison Margiela、Ports1961等，在微風廣場9樓 MEGA Studio E廳搶先特賣，主打萬元精品全場2折起優惠，且微風之夜當天在特賣場買滿萬元，還可拿到alexanderwang boba bag當贈品。

微風自營代理精品特賣會因疫情睽違3年再度回歸，包括alexanderwang、FACETASM、NIKE、、MM6 Maison Margiela、Ports1961、MAISON MICHEL、giulianoFujiwara eyewear，以及Balenciaga、Burberry、Chloe、FENDI、Moncler等精品童裝均在特賣之列，此外還推出滿額贈與打卡抽獎吸人氣，算是近年特賣端出牛肉最多的一次。

產品亮點包括alexanderwang T-shirt兩件特賣價1,500元、 MM6 Maison Margiela x Eastpak聯名山型手提包特價4,940元、Ports1961結飾鞋特價9,900元；精品童裝則有Chloe Kids經典長袖T-shirt特價1,500元、GIVENCHY kids 公主系粉色褲襪特價992元等，都是漂亮的入手價。FACETASM、MAISON MICHEL直接下殺5折， NIKE X SACAI BLAZER 經典聯名運動鞋五千有找，還有多款顏色可挑。

微風表示，特賣會場不限消費金額，即贈「MOLTON BROWN」經典沐浴膠30ml；消費滿3,000元，贈限量法式香氛Farcent Vitami「機能補給植感沐浴露」，且在微風之夜5／12當晚18:00至24:00，於特賣會消費滿萬，就送alexanderwang boba bag（限量送完為止）。5／23前出席特賣會，於指定打卡區拍照上傳Breeze Couture FB活動貼文、標記3位好友後公開分享至個人頁面，即可抽Moncler Enfant Kids、NIKE等好禮。

▲MOLTON BROWN經典沐浴膠30ml

汐止遠雄廣場近期進入母親節優惠檔期，5／14以前全館指定品牌滿3,000元送300元；宜得利家居滿5,000元送500元。並從5／12起至5／14期間推出「資生堂特販會」，當日消費滿3,000元贈300元抵用券，並推出加碼特惠組，包括紅色活酵超導奇蹟組原價5,020元，特價2,635元；超值百優乳霜王組，原價10,050元，特價4,760元。

▲遠雄也推出資生堂保養品母親節特販會，有滿額贈與加碼組合。（圖／遠雄廣場提供）