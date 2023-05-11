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「人間CK」Jennie穿丁香紫迷你裙身材無死角！泰國神顏同場比美

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▲Calvin Klein 。（圖／品牌提供）

▲韓星Jennie 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

韓星Jennie與Calvin Klein推出的聯名膠囊系列成為近來發燒話題之一，昨（10日）Jennie在首爾出席公開活動為此系列站台，她身穿丁香紫針織迷你連身裙，以最原汁原味的時髦態度呈現聯名單品，同場嘉賓包含柾國 (Jung Kook)、泰國女星黛薇卡霍內 (Davika Hoorne)等人，掀起一陣討論。

▲Calvin Klein 。（圖／品牌提供）

▲Calvin Klein 。（圖／品牌提供）

▲Jennie與CK聯名，親自演繹系列迷你連身裙。（圖／品牌提供）

「Jennie for Calvin Klein」主要看點就在於Jennie罕見以設計師身分更改品牌Logo轉化為個人手寫字體，點綴於日常且繽紛的單品，活動當日她所穿著的丁香紫針織迷你連身裙，融入貼身深U剪裁，搭配上同色厚底高跟鞋露出筆直長腿，一抹清新色系帶有青春氣息，一看就是Jennie衣櫥中會出現的單品，甜美火辣的風格格外吸引人。

▲Calvin Klein 。（圖／品牌提供）

▲黛薇卡霍內 (Davika Hoorne)。（圖／品牌提供）

當天火辣的焦點還有泰星黛薇卡霍內 (Davika Hoorne)，她除了以白色套裝現身活動之外，先前也曾演繹過Jennie同款沙漠棕連身裙，因此兩人隔空撞衫了一波，黛薇卡霍內以紅棕髮色搭配她獨有的性感態度，為此系列加持熱度。

▲Calvin Klein 。（圖／品牌提供）

▲Calvin Klein 。（圖／品牌提供）

▲（依序）泰國女星黛薇卡霍內、柾國出席活動 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Calvin Klein, Jennie, CK

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