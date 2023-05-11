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GD穿山茶花看秀！CHANEL早春「加州陽光漸層包」、水晶服飾極致夢幻

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▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒（CHANEL） 2023/24 Cruise 度假系列在洛杉磯傳奇電影製片廠揭開序幕 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

香奈兒（CHANEL） 2023/24 Cruise 度假系列在洛杉磯傳奇電影製片廠揭開序幕，藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）營造出動感活力的氛圍，30年代的迪斯可舞鞋、充滿水晶點綴的光澤衣著，照亮好萊塢的黃金歲月。品牌大使克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、瑪格羅比（Margot Robbie）、權志龍（G-Dragon）也都受邀看秀助陣。

早春時刻顛覆了非黑即白的正式感，度假系列輕盈而富有律動感，維吉妮維婭（Virginie Viard）說：「一方面向風華絕代的電影巨星致敬，一方面重現從事有氧課程、各類運動和溜直排輪的歡樂景象；一邊是夢想，一邊是需要的穿搭造型，一切關乎於取得平衡。」

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲平衡呈現運動與時尚之間的關聯。（圖／品牌提供）

第一套以繞脖短版背心搭配上短褲，運動與時尚的交融示意了本季核心，透過黑色山茶花、腰鏈裝點於腰間，也有多款水晶鑲飾的迷你短褲和連身褲，繡飾胸衣、小背心。已故設計師卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）生前喜愛的元素一直是品牌靈感來源，迪斯可燈球、奶昔與直排輪也被一一熱情重現，注入印花細節中，串起活力和歡愉氣息。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲加州陽光的縮影，與金色疊加喚起好萊塢的黃金歲月。（圖／品牌提供）

無論是1930 年代風格的鞋履和迪斯可舞鞋，1960 年代復古風套裝、浴袍，都在維吉妮維婭筆下重新演繹，各式深淺粉紅色調，以及耀眼的金色疊加，令人聯想到好萊塢的黃金歲月，如調色盤般均勻渲染，裙身由上而下定格了加州的夕陽光景，與當中的透視花瓣元素疊加，連菱格紋肩背袋也跟著暈染，色調輕盈溫柔。

早春秀是各家精品離開所在地辦秀的好時機，GUCCI 2024年早春系列時裝秀將於5月16日於首爾景福宮登場，慶祝品牌於1998年在首爾開設第一家旗艦店以來，迎接25週年的重大里程碑。之所以選擇景福宮作為秀場位置，是為向南韓文化遺產致敬，也將碰撞出傳統與時尚的火花。

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關鍵字：

香奈兒, CHANEL, GD

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