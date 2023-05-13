新開餐廳帶媽媽吃好料　鼎王新品牌必點魔芋脆脆、打卡最美豆花店

文／MENU美食誌

吃膩了那些口袋名單了嗎？別擔心，小編都幫你準備好了！滿滿的新餐廳等著你來挖掘。

嵩SUNG

台中市西區

主打道地的法式料理，整體色系以療癒的珊瑚色和米白色為主，並區分為2個空間，店裡還有世界級精品巴賽隆納椅，絕對是台中最新的必打卡餐廳。

▲嵩SUNG。（圖／美食客charles_0516 蕭蕭提供）

13.8DESSERT甜品店

台北市中山區

小巧精緻的豆花專賣店，裝潢走純白韓風咖啡廳氛圍，主打綿密口感的13.8招牌豆花，食材皆為店家手工熬煮，現點現做，真材實料。

▲13.8DESSERT甜品店。（圖／美食客晨軒 Noah美食吃透透提供）

麻一點 麻辣喝點茶

台中市西區

鼎王麻辣鍋推出新的麻辣品牌，除了供應重慶與成都的重口味麻辣鍋，還能喝到特製的麻辣手搖飲。推薦魔芋脆脆、菠菜魚麵及饞嘴小酥肉。

▲麻一點 麻辣喝點茶。（圖／美食客莫莫的魔幻旅程提供）

光一一個時間

台北市信義區

內部設計以時光之窗A Window of Time為視覺核心，保留日治時期木造建築的黑色屋瓦、綠色木造外牆，不僅提供餐點與飲品，更是多元活動的餐飲空間。

▲光一一個時間。（圖／美食客Jessie咖啡因•食飯•旅遊提供）

ÉTAGE 15西餐廳

高雄市新興區

擁有高雄美景的景觀西餐廳，將柴山、西子灣，以及市區繁華熱鬧的夜景盡收眼底。餐點推薦香料雞胸凱撒沙拉和泰式打拋豬肉披薩。

▲ÉTAGE 15西餐廳。（圖／美食客林琪琪提供）

64A SWEETS

新竹縣竹北市

主打法式甜點，甜點名稱以編號命名，將溫哥華、法國與台灣三種不同文化的味道融合，推薦法式草莓、草莓起司、巧克力肉桂和伯爵薰衣草蜂蜜。

▲64A SWEETS。（圖／美食客晨軒 Noah美食吃透透提供）

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