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別急著解決所有負面！讓情緒自由流動　在「獨處」中自我療癒

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文／女子學

不知道大家有沒有過類似經驗：每當心情不好、遭遇挫折的時候，都會希望盡快平復，讓負面浪潮趕快過去。所以，我們把自己投入群體中，透過熱鬧、喧囂使心情亢奮，以為只要這樣做「心情就能好起來」，倒頭來卻發現，好轉的機率非但微乎其微，甚至會出現更空虛、失落的附加情緒。

人會害怕獨處，或許是身為群體動物的本能，抑或是受到同儕、大眾、社會觀影響，好像「一個人」就代表寂寞、孤獨。事實上，學會與自己相處，在現在這個被「身心靈療癒」所圍繞的世界中，是個能時時練習、應對浮動不安的方式；越能獨處，我們就越自由！

▲人會害怕獨處，或許是身為群體動物的本能。（圖／Flora Lin）

比起解決，應該先探討來源

此時此刻，這個難受的感覺是怎麼來的？心情亂糟糟、好像有個石頭壓在胸口，到底是為什麼？如此不堪、讓人不想面對的原因，出自於哪裡？

有沒有發現，要釐清情緒的根本，是需要靠獨處來梳理的！或許，有人覺得可以和其他人聊聊、參考多方建議，找心理師從專業角度加以分析，但最終能夠走出來，得以豁然開朗，往往都是「靠自己」。

負面不可怕，可怕的是抑制

對於負面，我們會那麼排斥、害怕它的出現，或許和從小所受的教育有關。例如「哭泣」表示軟弱、「生氣」會壞了和氣、「傷心」顯得悲觀…..所以，我們選擇了隱藏、壓抑，不敢讓真實的想法或心情表現出來，隨著長時間累積，對身心都不是件健康的事。

身而為人，會有苦怒哀樂、快樂憂愁是非常正常的。不會有人每天都很快樂、一年365天都不會生氣，那麼為什麼我們要抑制負面呢？只要在不影響他人的前提下，讓情緒自然地流動，趁著獨處時思考、釐清，很多看不清、摸不透的漸漸就會有答案。

▲獨處並非孤獨。（圖／pexels@destiawan nur agustra）

獨處並非孤獨，是開展自由的開始

害怕一個人，在表現上可能是會顯得自己很孤單，沒人可以作伴，因此把自己融入群體之中，尋求所謂的安全感；至於在內在深處，為什麼會害怕一個人、與自己獨處呢？某種程度來看，很有可能是不敢面對真實的自己。

人有千百種樣貌，世界上沒有一模一樣的人，我們都是獨立的個體、唯一的存在。獨處時，可以做些喜歡的事、放鬆的事、愉快的事，趁著安穩的情緒，傾聽心裡的聲音，摸索內在的需求，當願意坦然面對，願意接受「現在這個我」，就朝自由又更邁進了一步。

獨處是一種練習，同時也是認識自己的一種方法。不用特別規劃要做什麼，順著當天的心情感受，跟著真實的想法走，即便只是發發呆、放放空，都有可能讓自己充到電，得到豁然開朗，享受切實的自在！

延伸閱讀

隔絕外界的紛擾與喧囂！5 個關於獨處的好處，學會和自己相處以展現自我價值

為自己留一段「獨處」時光：時而脆弱、時而堅強，用自足感溫柔地把空虛填滿

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 負面, 獨處, 情緒

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