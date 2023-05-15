fb ig video ETtoday search mobile

找到你感情中的安全感！不要害怕吵架，該重視「如何和好」

>

文／女子學

我的《找回100%安全感》一書，今年再版了，書名叫做《依附練習》。封面變得很可愛，內容增加了一些安全感的實做練習，但我也有一些話想說。

從2020年5月，出版書籍到現在，我對依附理論的看法，其實一直在改變。過去的我，學到了安全依附和不安全依附，來自於童年的環境。我很羨慕安全依附的家庭，然後覺得生為不安全依附，都是家庭的問題。但漸漸地，我發現，其實身旁很多安全依附，他們的家庭，還真的說不出跟不安全依附出身的家庭，有多大的差異。

有一個可能是，我沒有用科學化的方式，測量這些家庭；但也有一個可能是，其實安全依附跟不安全依附，不是這麼容易被區分的。

過去我聽過，安全依附就是好棒棒的說法。但我後來才發現，其實安全依附的家庭，也有可能很可怕。安全依附的人，可能來自一個控制慾很強的家庭，也可能在感情裡面缺乏安全感。把責任都歸就在家庭，雖然可以讓我們寫出長篇大論的論文，但無助於解決問題。

而真正解決問題的方式，可能比我們想像中來得簡單。

▲有安全依附的人。（示意圖／pexels＠Streetwindy）

你希望活成什麼樣子的人？

你有過成功的經驗嗎？那是怎麼樣的感覺呢？歡喜、愉悅、興奮、滿足，或是還有其他的情緒呢？每當我們提到情緒的時候，總是聚焦在負面情緒上，但真正帶給我們動力的，卻是這些正向的情緒。

那麼，你能不能做些什麼，複製你的成功經驗呢？

在你的生命歷程裡，那些有安全感的時刻來自於哪裡？也許是伴侶在百忙之中，一句關心你的話，也許是雙方在大吵之後，決定一起去吃個宵夜大和解。

其實不安全依附跟安全依附的差別，並不在於會不會吵架，而是在於能不能和好。如果你能把重點擺在如何和好的方式，那你的感情就會比較有安全感。

▲《鈴芽之旅》。（圖／車庫娛樂）

在暴風雨過後，修復家園的那顆心

《鈴芽之旅》這部電影，是最近很紅的一部電影。在這部電影裡面，談得雖然看似是災難的避免，但女主角本身，其實是311大地震的受災戶。

我們雖然都在談如何預防感情毀滅，但就像是311大地震這種災難，我們其實是無可避免的。做再多的預防，都會有無可預防的災難來臨。在這些災難來臨的時候，其實是沒有選擇性的。這些災難，不會特別避開溫馨的家庭，只襲擊悲慘的家庭。但是這些災難過後，有些人可以重拾信心，有些人卻無法站起來。

那麼，這些重拾信心的人，到底做了什麼事情呢？其實很少有研究，針對這些人，去做一個很詳細地調查。

不過，我這邊的重點，並不是擺在「正向心理學」上面，只是想談談，即便我們經歷了再多失敗，也不代表我們必然走向失敗。重要的事情其實是，那些在挫折之後，重新站起來的人，到底經驗了什麼。

如果你不知道怎麼從失敗當中走出來，也許可以參考其他人的經驗：你有沒有認識那些吵架之後，卻依然有辦法把感情經營好的人？如果有，他們是怎麼辦到的？

我覺得真正的答案，不在於專家們都說了些什麼，而是在於自己或身邊的朋友們的這些經驗。而這些經驗，才是最貼切於我們生命經驗的例子。

延伸閱讀

面對大起大落的人生，堅守不輕易服輸的態度：「成功，是屢經失敗後仍保有熱忱的能力。」

別讓不安全感作祟，找尋適合的陪伴者：許多害怕和擔憂，其實都來自童年的成長經歷

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

女子學, 安全感, 感情, 伴侶, 情侶

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李多海戴鑽石冠冕當最美新娘　婚鞋3千元有找

李多海戴鑽石冠冕當最美新娘　婚鞋3千元有找

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

劉以豪用一片海芋擋上半身

劉以豪用一片海芋擋上半身

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

ET Fashion

推薦閱讀

秒回訊息代表對你有意思三大星座！TOP 1深怕錯過每一秒、關心度是銅牆鐵壁

秒回訊息代表對你有意思三大星座！TOP 1深怕錯過每一秒、關心度是銅牆鐵壁

愛到骨子裡，也能瞬間不要你的三大星座！TOP 1說分就分、挽留還會加快逃走

愛到骨子裡，也能瞬間不要你的三大星座！TOP 1說分就分、挽留還會加快逃走

超準！挑一面鏡子，秒測「哪一部分」讓你最沒有自信

超準！挑一面鏡子，秒測「哪一部分」讓你最沒有自信

超容易愛錯人的三大星座！TOP 1有好感就100%投入、不適合也會自我催眠 難怪頭髮掉不停！營養師曝「導致掉髮」的3大NG飲食行為 星巴克買一送一最後一天趕快喝爆！開工日第二杯半價也不憂鬱 妳有富婆命嗎？三張卡牌選一張最愛，解析妳的金錢觀 越愛就越怕交往的三大星座！TOP 1天生敏感又悲觀，經常逃走錯失好桃花 超好買的「平價包包品牌」　小CK姊妹牌不輸精品、宋智孝愛包台灣也有櫃 最疼老婆的3大星座男！Top 1浪漫又體貼，全方位寵妻又會做家事

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面