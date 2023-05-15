找到你感情中的安全感！不要害怕吵架，該重視「如何和好」

文／女子學

我的《找回100%安全感》一書，今年再版了，書名叫做《依附練習》。封面變得很可愛，內容增加了一些安全感的實做練習，但我也有一些話想說。

從2020年5月，出版書籍到現在，我對依附理論的看法，其實一直在改變。過去的我，學到了安全依附和不安全依附，來自於童年的環境。我很羨慕安全依附的家庭，然後覺得生為不安全依附，都是家庭的問題。但漸漸地，我發現，其實身旁很多安全依附，他們的家庭，還真的說不出跟不安全依附出身的家庭，有多大的差異。

有一個可能是，我沒有用科學化的方式，測量這些家庭；但也有一個可能是，其實安全依附跟不安全依附，不是這麼容易被區分的。

過去我聽過，安全依附就是好棒棒的說法。但我後來才發現，其實安全依附的家庭，也有可能很可怕。安全依附的人，可能來自一個控制慾很強的家庭，也可能在感情裡面缺乏安全感。把責任都歸就在家庭，雖然可以讓我們寫出長篇大論的論文，但無助於解決問題。

而真正解決問題的方式，可能比我們想像中來得簡單。

▲有安全依附的人。（示意圖／pexels＠Streetwindy）



你希望活成什麼樣子的人？



你有過成功的經驗嗎？那是怎麼樣的感覺呢？歡喜、愉悅、興奮、滿足，或是還有其他的情緒呢？每當我們提到情緒的時候，總是聚焦在負面情緒上，但真正帶給我們動力的，卻是這些正向的情緒。

那麼，你能不能做些什麼，複製你的成功經驗呢？

在你的生命歷程裡，那些有安全感的時刻來自於哪裡？也許是伴侶在百忙之中，一句關心你的話，也許是雙方在大吵之後，決定一起去吃個宵夜大和解。

其實不安全依附跟安全依附的差別，並不在於會不會吵架，而是在於能不能和好。如果你能把重點擺在如何和好的方式，那你的感情就會比較有安全感。

▲《鈴芽之旅》。（圖／車庫娛樂）



在暴風雨過後，修復家園的那顆心



《鈴芽之旅》這部電影，是最近很紅的一部電影。在這部電影裡面，談得雖然看似是災難的避免，但女主角本身，其實是311大地震的受災戶。

我們雖然都在談如何預防感情毀滅，但就像是311大地震這種災難，我們其實是無可避免的。做再多的預防，都會有無可預防的災難來臨。在這些災難來臨的時候，其實是沒有選擇性的。這些災難，不會特別避開溫馨的家庭，只襲擊悲慘的家庭。但是這些災難過後，有些人可以重拾信心，有些人卻無法站起來。

那麼，這些重拾信心的人，到底做了什麼事情呢？其實很少有研究，針對這些人，去做一個很詳細地調查。

不過，我這邊的重點，並不是擺在「正向心理學」上面，只是想談談，即便我們經歷了再多失敗，也不代表我們必然走向失敗。重要的事情其實是，那些在挫折之後，重新站起來的人，到底經驗了什麼。

如果你不知道怎麼從失敗當中走出來，也許可以參考其他人的經驗：你有沒有認識那些吵架之後，卻依然有辦法把感情經營好的人？如果有，他們是怎麼辦到的？

我覺得真正的答案，不在於專家們都說了些什麼，而是在於自己或身邊的朋友們的這些經驗。而這些經驗，才是最貼切於我們生命經驗的例子。

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面對大起大落的人生，堅守不輕易服輸的態度：「成功，是屢經失敗後仍保有熱忱的能力。」

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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