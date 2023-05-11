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新光三越姚旭燈畫展「丹青傳奇」開展　近距離賞800萬台幣畫作

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記者蔡惠如／綜合報導

新光三越今（5／11）起於信義新天地A9 9樓，展出台灣旅日膠彩畫大師姚旭燈個展「丹青傳奇」，即起至5／22開放民眾免費入場，場內展出67幅首度在台公開的作品跟大師新作，展品內更有創下台日兩地銷售新紀錄的《富貴開花》以及《丹頂呈祥》、《鷹揚震天下》等7幅要價800萬元的作品，提供民眾能近距離參觀大師的細緻筆觸。

▲新光三越姚旭燈個展，副總統賴清德出席，新光三越新董座吳東昇首次公開亮相，協同總經理吳昕陽、董事吳東進3人同台。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新光三越姚旭燈（右二）個展，副總統賴清德（右三）出席，新光三越新董座吳東昇（左二）首次公開亮相，協同總經理吳昕陽（左一）、董事吳東進（右一）3人同台，台上女性為藝人白嘉莉。（圖／記者蔡惠如攝）

姚旭燈與新光三越淵源深厚，在1992年新光三越在台第一間南西店開幕時，就與姚旭燈合作舉行在台首次個展，當時他已在日本享富盛名，在東京日生美術館、名古屋博物館、日本新潟三越舉辦個展，也有台日交流的深層意義。

▲新光三越姚旭燈個展，副總統賴清德出席，新光三越新董座吳東昇首次公開亮相，協同總經理吳昕陽、董事吳東進3人同台。（圖／記者蔡惠如攝）

▲姚旭燈作品《南國第一美》。（圖／記者蔡惠如攝）

本次也是睽違30年在台舉行同等級的大型個展，新光三越總經理吳昕陽表示，花了一年時間與老師接洽，並在去年9月前往日本到老師畫作參觀，得知老師是以蹲馬步作畫，從早上蹲到黃昏，本次展出67幅畫作，部分還是專為此展覽的創作，自己也非常喜歡其中的幾幅，像是《南國第一美》中的鴛鴦，就對用色與水紋的處理印象深刻。

▲新光三越姚旭燈個展，副總統賴清德出席，新光三越新董座吳東昇首次公開亮相，協同總經理吳昕陽、董事吳東進3人同台。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新光三越姚旭燈個展由總經理吳昕陽親自赴日拜訪促成。（圖／記者蔡惠如攝）

姚旭燈膠彩畫的筆法深邃內斂，下筆後每處至少疊畫6層，為避免色料乾掉，從第1筆到最後1筆都不能停，構圖靈動且取材寬廣，包括花鳥、動物、人物、山水都能入畫，也被日本美術年鑑評為優勝藝術家，得到「畫伯」的美譽，2022年獲日本藝術權威「美術市場」雜誌推崇為首席畫家，畫作廣受各界人士的喜愛與收藏。

「丹青傳奇 - 2023姚旭燈畫展」從5／11展出至5／22，共有67幅畫作，且進行公開典藏機制開放一般民眾購買收藏。

▲新光三越姚旭燈個展，副總統賴清德出席，新光三越新董座吳東昇首次公開亮相，協同總經理吳昕陽、董事吳東進3人同台。（圖／記者蔡惠如攝）

▲姚旭燈作品《富貴開花》。（圖／記者蔡惠如攝）

知名攝影師林炳存近期也舉行最新創作個展「蒼藍小點」，以突破具象形體的框架，重塑影像流動的組成，展覽名稱則是用NASA航海家一號從64億公里外的太空，所拍攝到的地球照片「Pale Blue Dot」為發想。

▲林炳存「蒼藍小點」展覽。（圖／業者提供）

▲攝影師林炳存舉辦「蒼藍小點」展覽。（圖／業者提供）

林炳存先前的個展作品，多是以人像攝影，配以底片及暗房為創作基底，這次則為首次全數位創作，本次展覽系列作品的初衷是因為一場很詭異的夢。林炳存表示在那場夢裡，出現了飛碟、外星人 ，卻也有熟悉的街景與日常，雖然詼諧卻讓他開始思索，每個生物的眼球構造都不同，那麼在看到事物後的想法也會相異，就像是個微縮宇宙。在沒有被既定框架限制住的宇宙，沒有天南地北的邏輯，萬物都將以圓形而存在著，同時這個「圓」，也會是 「原」，同時也是「源」。

「蒼藍小點」展覽於ABOOK STUDIO（台北市內湖區港墘路221巷39-1號）展出，展覽期間為5／5至5／21止。

▲林炳存「蒼藍小點」展覽。（圖／業者提供）▲林炳存「蒼藍小點」展覽。（圖／業者提供）

▲林炳存「蒼藍小點」展覽。（圖／業者提供）▲林炳存「蒼藍小點」展覽。（圖／業者提供）

▲蒼藍小點 - 人 Pale Blue Dot - Human （局部）（圖／業者提供）。

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關鍵字：

姚旭燈, 新光三越.林炳存, 藝術, 展覽

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