H＆M X MUGLER開賣吸破百人排隊　民眾透露必買「關鍵原因」

記者王則絲／台北報導

H&M與MUGLER聯名系列於今（11日）早開賣，微風松高H&M門市外早上開賣前已聚集百餘人排隊，《ET FASHION》找來消費者高小姐詢問狀況，她表示：「我9：30左右到！只拿到最後一組號碼牌，其他人凌晨就來排隊了。」同時也透露自己認為此系列為何必買的「關鍵原因」；據悉，第一位排隊者在前一日（10日）下午1點半就在此等候，漏夜排了18小時。

▲H&M X MUGLER聯名開賣排隊入場狀況。（圖／讀者提供）



H&M X MUGLER 11日於微風松高店實體店、網路商店正式開賣，門市上午8點30分開始發放入場號碼牌，當時已聚集超過百位民眾排隊，《ET FASHION》訪問到一位高小姐，她表示：「我9：30左右到！只拿到最後一組號碼牌，其他人凌晨就來排隊了。」號碼牌上指定11：40～11：55進場，高小姐亦拍下該場次的入場畫面，她提到輪她購買時，許多款式都已被搶購一空，每一款的貨量都很少，並沒有買到一開始想入手的皮革外套，但依然下手了4樣單品，粗估將近1萬元。

▲H&M發放號碼牌入場。（圖／讀者提供）



MUGLER雖然在台灣知名度並不算很高，但是對於有關注時尚領域的朋友們來說，著實是相當難得的聯名系列，高小姐訪問中也分享了自己認為本次聯名為何必買的原因：「因為這個牌子（MUGLER）價格不便宜，也沒什麼實體店可以試穿（台灣），聯名之後價格相對低很多。」加上「H&M X MUGLER」系列幾乎還原了MUGLER的經典設計，等於是用好幾分之一的價格入手MUGLER的招牌，對於品牌粉絲來說是擁有喜歡設計不可多得的機會。

▲目前官網上多數品項也已售罄。（圖／官網）



原先訂於11日下午4點開賣的網路商店，後來提早至3點開賣，目前官網上諸多款式尺寸皆已售罄。