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YG彩妝師揭「4個化妝誤區」顯髒又顯老！提亮用錯白一塊超突兀

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▲▼ YG彩妝師揭4個化妝誤區，顯髒又顯老 。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲彩妝師提醒有些小細節別忽略，才能化出精緻好看的妝容。（圖／翻攝IG@3ce_official、@etudeofficial）

記者張毓容／綜合報導　 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

女生化妝是為了讓自己看起來皮膚更好，更美、更有魅力，但有些人化完妝不僅沒有變得更好看，還反而顯老，問題到底出在哪？YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就在小紅書上分享，就算是高顏值的明星或女團idol，踩中化妝誤區看起來也會變得老氣、憔悴，他就點名4個化妝誤區提醒大家快避開，以後妝容就能更精緻又減齡。

▲▼ YG彩妝師揭4個化妝誤區，顯髒又顯老 。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲▼ YG彩妝師揭4個化妝誤區，顯髒又顯老 。（圖／翻攝IG,小紅書）

＃底妝誤區

很多人喜歡跟風買時下正火紅的粉底，結果買回來上臉發現卡粉脫妝，不適合自己。

朴東民提醒，乾性肌的人要選擇滋潤保濕型粉底，沿著臉部V區上妝，再用不容易吸走粉底液水分的氣墊粉撲，均勻拍開粉底，就能打造輕薄服貼的妝感；而油皮則要選擇控油持妝型粉底，用刷子沾取分區上妝，每一區上好再上下一區，在毛孔粗大的位置，用刷子上的餘粉打圈上妝，就能畫出帶妝一整天不脫妝的持久服貼底妝。

▲▼ YG彩妝師揭4個化妝誤區，顯髒又顯老 。（圖／翻攝IG,小紅書）

＃提亮誤區

想調整臉部平整度，用高光產品上完想提亮的區域，眼下或法令紋等處看起來卻有突兀的一片白。

朴東民建議用液體高光來提亮，先在臉上像是嘴角、眼下、眼尾等處畫8個小V，再用刷子拍開，就能讓臉看起來膨膨的，整個臉部平整度就會提高很多。

▲▼ YG彩妝師揭4個化妝誤區，顯髒又顯老 。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲▼ YG彩妝師揭4個化妝誤區，顯髒又顯老 。（圖／翻攝IG,小紅書）

＃眼影誤區

很多新手用高飽和度的眼影時，常暈染不開，讓眼妝看起來顯髒又土氣。

朴東民建議新手畫眼妝，應該輕眼影、重毛流。可直接用修容色當作眼影，用平鋪法，沿著睫毛根部向上暈染，就有消腫作用，接著沾取棕色眼影，在眼尾拉出一條2～3mm長度的眼線，再用刷子上的餘粉在眼下畫出中間寬、兩頭窄的臥蠶。接著用睫毛夾緊貼睫毛根部，向上夾翹睫毛，睫毛膏用前要先在管口調節用量，防止膏體太重壓塌睫毛，以Z字型上睫毛膏。這樣畫好的眼妝就會消腫又乾淨。

▲▼ YG彩妝師揭4個化妝誤區，顯髒又顯老 。（圖／翻攝IG,小紅書）

＃定妝誤區

蜜粉隨意沾取，就直接往臉上拍拍拍，很容易就會卡粉、局部厚重又破壞妝感。

正確做法是用刷子沾取蜜粉後，先在蓋子上滾動勻一下粉，防止上臉浮粉，接著在臉部中央用按壓手法控油，再用刷子上的餘粉在外輪廓輕拍。這樣就能使臉中不容易出油的同時，妝感輕薄又服貼。

►YG彩妝師教「不卡粉定妝法」秘訣！油皮、乾肌手法不一樣

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 化妝, 化妝師, 彩妝師, 誤區, NG, 顯老, 錯誤

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