陳慧琳時隔6年抵台行程曝光！　披VALENTINO白西裝機場造型超逆齡

記者鮑璿安／台北報導

50歲香港天后陳慧琳（Kelly）以《製造浪漫》等情歌紅透兩岸三地，稍早她一身輕便白西裝搭配牛仔褲抵達台灣，機場造型逆齡十足，其實距離她上次來台已經是6年前，此次前來是受到VALENTINO邀請，預計出席明（12日）台北微風廣場專賣店開幕記者會。

▲陳慧琳披上VALENTINO 2023早秋系列白色西裝外套抵達台灣。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

陳慧琳剛抵達台灣，披上VALENTINO 2023早秋系列白色西裝外套，搭配牛仔長褲，腳踩ONE STUD XL球鞋呼應，輕便不失個人風格；而手中拎上品牌最新Valentino Garavani Rockstud23 粉色肩背包，成為全身造型的點睛之筆，她戴上墨鏡巨星風範十足。據了解陳慧琳原本計劃由禮遇通關入境，當她得知現場有熱情粉絲等候，也特別停下腳步與粉絲合照，相當親民。

陳慧琳明日將與男星陳昊森一同參加VALENTINO台北微風廣場專賣店開幕活動，參觀品牌創意總監Pierpaolo Piccioli所打造的嶄新時尚空間，預計當天晚上就會離開台灣，《ET FASHION》也將持續為大家直擊活動現場。陳慧琳堪稱逆齡天后，50歲的她體態維持得相當良好，照樣登上香港女刊《JESSICA》拍攝封面，身穿Ralph Lauren 平口禮服展現柔美又帥氣的一面，讓粉絲非常驚艷。