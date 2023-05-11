乾隆親筆七言聯千萬身價首登拍賣會　 舊歐式切割鑽鍊復古迷人

▲邦瀚斯呈獻拍場首見的乾隆帝御筆《御製澄懷堂詩》七言聯，估價約15,700,000元起。（圖／邦瀚斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

拍賣公司邦瀚斯（Bonhams）明（12日）起至14日，一連3天於台北BELLAVITA藝文空間舉辦春季拍賣預覽會，呈獻多件首次在拍場現蹤的珍品，包括清乾隆皇帝御筆《御製澄懷堂詩》七言聯、大陸畫家曾梵志的畫作《面具 2000 第三號》等；珠寶則由20世紀初美國品牌J.E. Caldwell & Co.約153.90克拉鑽石項鍊領銜，舊歐式切割鑽石流露迷人的復古風情。





▲曾梵志的畫作《面具 2000 第三號》也首登拍賣會，是此次邦瀚斯春拍估價最高作品，約58,882,000元起。

相隔3百多年，清乾隆皇帝御筆《御製澄懷堂詩》七言聯首度於邦瀚斯拍賣會上亮相，尺寸達182公分是罕見的巨幅作品，經鑑定留下「貼落」痕跡，代表曾貼在王宮之中，兩句詩句彰顯他治國安邦的理念；同樣首次登上拍賣會的曾梵志畫作《面具2000 第三號》，為藝術家「面具系列」尺幅最大的單人作品之一，是邦瀚斯此次春拍估價最高拍品，估價約58,882,000元起。





▲邦瀚斯展出20世紀初J.E. Caldwell & Co.約153.90克拉鑽石項鍊，估價約47,105,000元起。





▲邦瀚斯將上拍產自緬甸抹谷7.07克拉未加熱處理的鴿血紅紅寶石鑽戒，估價約26,693,000元起。





▲卡地亞1991年的Crash金錶，當時限量400只，估價約2,944,000元起。

珠寶類焦點則是美國品牌J.E. Caldwell & Co.約153.90克拉鑽石項鍊，由小至大排列的圓形歐式切割鑽石構成兩排項鍊，中央分別為8克拉與12克拉主石，華麗而復古；而一款來自「紅寶石山谷」美譽的緬甸抹谷產區7.07克拉未加熱鴿血紅紅寶石配鑽戒指亦吸引不少目光，因為出自此礦區且超過5克拉的紅寶石，在市場上極為罕見。





▲佳士得27日將拍賣16.05 克拉緬甸天然「鴿血紅」紅寶石及鑽石戒指「The Mythic Ruby」，估價約314,035,000元起。（圖／佳士得提供）

佳士得（Christie’s）將於27日在香港會議展覽中心舉行的「瑰麗珠寶及翡翠首飾」現場拍賣，也端出一顆產自緬甸抹谷產區的頂級紅寶石，為16.05克拉天然無燒鴿血紅的「The Mythic Ruby」紅寶石及鑽石戒指，估價超過3.1億元，是亞洲拍賣史上最頂極與最昂貴的紅寶石之一。

