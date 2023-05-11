楊祐寧曝老婆Melinda最愛「眼鏡男」！狂放閃：沒近視也為她戴眼鏡

記者王則絲／台北報導

楊祐寧今（11日）出席精品眼鏡店2020EYEhaus台北101旗艦店開幕活動，一身簡約俐落黑西裝搭配個性墨鏡現身，帥度破表。訪問中楊祐寧提到自己本身沒有近視，但老婆Melinda（阿梅）是個十足的「眼鏡控」，「阿梅很喜歡戴眼鏡的男生啊！我有平光的（眼鏡），她在家就會叫我戴眼鏡。」在即將晉升2寶爸的同時，於鏡頭前隔空甜蜜放閃。

▲楊祐寧出席2020EYEhaus旗艦店開幕活動。（圖／品牌提供）



楊祐寧今日穿著低調有型的黑裝亮相，目的正是凸顯臉上的Chrome Hearts墨鏡，窄框的造型前衛兼具氣場，此外他還示範了另一款WOLFGANG PROKSCH的玳瑁色粗框眼鏡，對於沒有近視的楊祐寧來說，造型感夠強烈是他挑選墨鏡的重點，光學眼鏡的話他則更注重舒適度。

今年1月宣布懷上第2胎，40歲的楊祐寧即將晉升2寶爸，而夫妻兩人的感情依然令人稱羨，活動上還不忘大方放閃。楊祐寧訪問中透露Melinda是個「眼鏡控」，雖然沒有近視，但家裡擁有幾副平常可搭配造型的眼鏡，Melinda便會時常讓楊祐寧戴上，「像我前兩部戲都有眼鏡的造型，她就很喜歡，就會『愛心』這樣。」

▲2020EYEhaus旗艦店。（圖／品牌提供）



2020EYEhaus網羅全球指標性的眼鏡品牌，全新旗艦店引進頂級「千萬規格蔡司驗光設備」，透過「無感」驗光體驗，不只能測量精準度數，還能檢測眼角膜弧度、水晶體健康狀態。店內囊括眾多品牌墨鏡、光學眼鏡，德國品牌ic! Berlin、美國洛杉磯品牌 DITA、珠寶眼鏡訂製商LOTOS、奢侈品牌Chrome Hearts⋯⋯皆能找到，常見精品大牌DIOR、SAINT LAURENT、GUCCI選擇也非常多，其中引入CHANEL的墨鏡款式更是比精品專櫃還要更齊全，楊祐寧今日也特別喜歡一款貓眼型的CHANEL墨鏡。

▲2020EYEhaus店內囊括眾多鏡款。（圖／記者王則絲攝）



日前美國洛杉磯眼鏡品牌Oliver Peoples舉行春夏新品發表活動，邀請到王柏傑現身示範，活動上他也大方放閃，表示不管戴什麼類型的眼鏡，女友謝欣穎都會喜歡。OLIVER PEOPLES春夏新眼鏡款式，以「THE "O" IN HOLLYWOOD」為主軸，推出9款經典款式，王柏傑私心鍾愛大鏡片造型的「DRESNER」，採用鈦金屬打造，鼻橋雙槓造型很有好萊塢明星的氣場。

▲王柏傑私心喜歡的「DRESNER」鏡款。（圖／品牌提供）