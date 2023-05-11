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天熱吃正好！營養師曝絲瓜「營養價值」，消暑解熱超有感

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▲▼營養師曝絲瓜「營養價值」超強大 。（圖／Pixabay）

絲瓜是很受歡迎的蔬菜之一。（圖／Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

隨著氣溫逐漸升高，除了要多喝水補充水分，挑對食材也能幫助體內補水，營養師高敏敏分享，絲瓜炒起來總是水水的，就是因為絲瓜自帶豐富水分，這些水可以幫助我們解熱、防中暑之餘，還能補充膳食纖維，是夏天不可或缺的好食材．

▲▼營養師曝絲瓜「營養價值」超強大 。（圖／Pixabay）

別看絲瓜外表普通，其實絲瓜營養成分相當豐富，聽聽營養師高敏敏細數它的營養素，且對人體有大大的好處。

#維生素C

維生素C幫助鐵質吸收更好，而且維生素C更是現代人的抗壓營養素，還可以促進黏膜防護力、縮短感冒病程、加快傷口癒合。

#葉酸

是製造紅血球的重要角色，同時也能幫助減少疲勞感，是孕媽咪必備的營養之ㄧ。

#膳食纖維

膳食纖維幫助順暢，還能養出腸道好菌，膳食纖維也能幫助增加飽足感，進一步抑制食慾。

#含水量高

絲瓜的含水量高，很適合夏天食用，能幫助消暑、解熱以及降溫，即便不開冷氣也可以自帶涼感，替你補足滿滿營養。

#礦物質鉀

內含礦物質鉀，能協助利尿消水腫、有效調節高血壓，但若是腎臟病病友需要注意攝取量。

#維生素B群

維生素B群能幫助新陳代謝，維持每日所需體力與活力。

▲▼營養師曝絲瓜「營養價值」超強大 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

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關鍵字：

絲瓜, 營養, 營養師, 補水, 消暑

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