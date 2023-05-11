全智賢最新神顏狀態重回「千頌伊」！　穿BV黑裙轉身曬美背超有氣勢

記者鮑璿安 ／台北報導

41歲韓星全智賢近來鮮少出現在鎂光燈前，今（11日）她為美妝品牌現身活動，全智賢身穿Bottega Veneta 2023春夏黑色洋裝，正面是樸素正式的收腰剪裁，轉至背後才有大面積挖空曬出美背線條，短暫出現就憑天花板級神顏掀起討論，幾乎與10年前飾演《來自星星的你》女主角「千頌伊」時沒有太大區別。

▲全智賢穿Bottega Veneta 2023春夏黑色洋裝 。（圖／CFP）

全智賢此次亮相選擇Bottega Veneta 2023春夏黑色洋裝，在剪裁處理上相當巧妙，裙身硬挺別具輪廓感相對正式，獨特的低腰剪裁、雙口袋設計塑造出吸睛弧線，在大腿處的高開衩擁有一絲鋒利感，透出白色內搭打破沉悶。這套禮服還在背後開出鏤空深U，所以全智賢轉身時若隱若現展現美背曲線，最後腳踩Christian Louboutin 「紅底鞋」，搭配上大波浪捲髮，很有氣場。

就算是鏡頭近距離捕捉下，全智賢的狀態依舊完美，回顧今年（2023年）2月倫敦時裝周上，全智賢受邀出席BURBERRY 2023秋冬大秀，當時美貌也讓人印象深刻，她穿著米色風衣現身於暗夜中，展現俐落樸素的時尚風格，不需要多做修飾就讓人驚艷。