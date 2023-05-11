fb ig video ETtoday search mobile

全智賢最新神顏狀態重回「千頌伊」！　穿BV黑裙轉身曬美背超有氣勢

>

記者鮑璿安 ／台北報導

41歲韓星全智賢近來鮮少出現在鎂光燈前，今（11日）她為美妝品牌現身活動，全智賢身穿Bottega Veneta 2023春夏黑色洋裝，正面是樸素正式的收腰剪裁，轉至背後才有大面積挖空曬出美背線條，短暫出現就憑天花板級神顏掀起討論，幾乎與10年前飾演《來自星星的你》女主角「千頌伊」時沒有太大區別。

▲▼全智賢 。（圖／CFP）

▲▼全智賢 。（圖／CFP）

▲全智賢穿Bottega Veneta 2023春夏黑色洋裝 。（圖／CFP）

全智賢此次亮相選擇Bottega Veneta 2023春夏黑色洋裝，在剪裁處理上相當巧妙，裙身硬挺別具輪廓感相對正式，獨特的低腰剪裁、雙口袋設計塑造出吸睛弧線，在大腿處的高開衩擁有一絲鋒利感，透出白色內搭打破沉悶。這套禮服還在背後開出鏤空深U，所以全智賢轉身時若隱若現展現美背曲線，最後腳踩Christian Louboutin 「紅底鞋」，搭配上大波浪捲髮，很有氣場。

就算是鏡頭近距離捕捉下，全智賢的狀態依舊完美，回顧今年（2023年）2月倫敦時裝周上，全智賢受邀出席BURBERRY 2023秋冬大秀，當時美貌也讓人印象深刻，她穿著米色風衣現身於暗夜中，展現俐落樸素的時尚風格，不需要多做修飾就讓人驚艷。

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

全智賢, Bottega Veneta

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李多海戴鑽石冠冕當最美新娘　婚鞋3千元有找

李多海戴鑽石冠冕當最美新娘　婚鞋3千元有找

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

劉以豪用一片海芋擋上半身

劉以豪用一片海芋擋上半身

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

ET Fashion

推薦閱讀

超健忘金魚腦星座Top 3 ！第一名上秒說完下秒就忘，總要人提醒

超健忘金魚腦星座Top 3 ！第一名上秒說完下秒就忘，總要人提醒

超準！「5杯水心理測驗」，挑一杯秒測你的「真實性格」

超準！「5杯水心理測驗」，挑一杯秒測你的「真實性格」

妳最終會和什麼樣的人結婚？超準心測用蛋糕就可以精闢分析

妳最終會和什麼樣的人結婚？超準心測用蛋糕就可以精闢分析

減重一定要吃碳水！營養師教你「一碗白飯」熱量這樣換算 安格斯12星座一周運勢5／8-5／14　水逆持續，牡羊失誤多、巨蟹好好說話 UNIQLO「小丸子」母親節廣告引話題！「1動作」才能看到完整鼻酸內容 皮膚科醫師揭4種「爛臉式保養法」！塗乳液愛拍打，小心長皺紋 「一到深夜就胡思亂想」星座Top 3 ！冠軍怕寂寞，放大負能量 母親節禮物「5雙好走系小白鞋」推薦　FitFlop穿過回不去、無印CP值之冠 眉毛就是靈魂！99%的女生都會犯　沒漸層、修太短4個NG細節必改

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面