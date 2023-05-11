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繽紛色讓Blancpain機械女錶變年輕了！　　唯月相招牌美人痣不能少

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▲▼ Blancpain Zenith女錶 。（圖／公關照）

▲Blancpain Ladybird Colors土耳其藍系列腕錶，968,000元。（圖／Blancpain提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶Blancpain 1956年推出名為「Ladybird」的錶款，配置當時世界最小的圓形機械機芯，成為女性機械錶的經典之作。今日，更勇於追求大膽色彩，推出具小秒針與月相顯示兩款Ladybird Colors腕錶，各有5種亮眼配色，以珍珠母貝面盤點綴與短吻鱷錶帶顏色一致的羅馬數字時標，大展年輕活力，透明錶背設計也讓女性能一窺手工精心打造的機芯之美。

▲▼ Blancpain Zenith女錶 。（圖／公關照）

▲丁香紫色調的Blancpain Ladybird Colors系列腕錶，968,000元。

▲▼ Blancpain Zenith女錶 。（圖／公關照）

▲▼ Blancpain Zenith女錶 。（圖／公關照）
▲Blancpain Ladybird Colors系列月相腕錶午夜藍款，1,036,000元。

Blancpain Ladybird Colors系列小秒針與月相顯示兩款腕錶，均有18K紅金或18K白金材質，面盤首度呈現鑲鑽雙環圈設計，與鑲滿美鑽的錶圈齊放閃，而令人驚喜的亮色選擇包括土耳其藍、午夜藍、孔雀綠、森林綠、丁香紫等，是品牌罕見的繽紛錶款，不過經典依然保留，月相錶即展現最具標誌性的「人臉月相」，月亮的嘴角上還有招牌美人痣。

▲▼ Blancpain Zenith女錶 。（圖／公關照）

▲森林綠Blancpain Ladybird Colors系列月相腕錶，1,036,000元。

ZENITH也為女性打造專屬錶款，推出亞太區限量250只的DEFY Skyline天際線系列特別版腕錶，錶徑36毫米的12邊形錶殼展現俐落風格，面盤則大膽選用火紅色，並點綴鑽石時標、搭配鑲鑽錶圈，讓人難以忽視其存在，隨鍊帶錶附群星圖案的紅色橡膠錶帶，讓女性能自由轉換風格；內載Elite 670 型自動上鍊機芯，具50小時動力儲存。

▲▼ Blancpain Zenith女錶 。（圖／公關照）

▲ZENITH DEFY Skyline天際線系列腕錶亞太區限量版，386,500元。（圖／ZENITH提供，以下同）

▲▼ Blancpain Zenith女錶 。（圖／公關照）

▲ZENITH DEFY Skyline天際線系列腕錶亞太區限量版，可換搭星空圖案的紅色橡膠錶帶。

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關鍵字：

Blancpain, ZENITH

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