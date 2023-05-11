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beautyblender推出洋裝美妝蛋、Jurlique保養禮盒有果茶在裡面

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記者曾怡嘉／綜合報導

美妝跨界聯名一次滿足女孩的夢幻需求，beautyblender聯手mouggan推出洋裝美妝蛋閨蜜禮盒，Jurlique則是搭配英國百年茶推出限量聯名禮盒，經典玫瑰植萃保養搭上經典水果茶，激盪出不一樣的火花。

▲▼美妝跨界聯名禮盒。（圖／品牌提供）

▲mouggan x beautyblender 洋裝美妝蛋閨蜜派對組，1,580元。

和姊妹的外出小旅行，輕薄透膚的底妝和一套舒適的居家洋裝絕對必備，傾聽女生的心聲，beautyblender聯手mouggan，推出洋裝美妝蛋閨蜜派對組聯名禮盒。

▲▼美妝跨界聯名禮盒。（圖／品牌提供）

mouggan熱銷萬件的人氣家居服細肩帶洋裝2023年重磅回歸，這次與beautyblender美妝蛋跨界推出聯名禮盒，為閨蜜打造輕旅行實用套組。其中beautyblender的原創美妝蛋-美膚裸閨蜜組，從裡到外均是一致的美膚裸優雅色調，輕鬆打造彷彿被陽光親吻般的的底妝質感。

▲▼美妝跨界聯名禮盒。（圖／品牌提供）

品牌特別打造環保矽膠質地的蛋型化妝包，搭配品牌經典的粉色拉鏈LOGO，裡面裝著同色調的原創美妝蛋-美膚裸與迷你洗潔器，再貼心附上旅行清潔皂，完美底妝與清潔功夫一次搞定。

▲▼美妝跨界聯名禮盒。（圖／品牌提供）

▲Jurlique推出跨界美妝禮盒，限量100組。

Jurlique與來自英國百年茶Whittard of Chelsea首度跨界聯名，將南澳自然奔放的靈魂，注入英倫優雅哲學的細膩；本次聯名Jurlique嚴選熱賣明星商品玫瑰活膚露與玫瑰護手霜搭配Whittard of Chelsea的歡樂水果茶，推出2款限量聯名禮盒。

Whittard of Chelsea的歡樂水果茶，以初夏乍暖作為靈感，挑選獨具酸甜口感巴西莓果作為基底，並揉合蘋果乾、玫瑰果、山芙蓉、枸杞增添花果溫潤尾韻，調配出層次沁甜且豐富的天然抗氧化花果茶。

▲▼美妝跨界聯名禮盒。（圖／品牌提供）

▲Jurlique 「繽紛花果市集」聯名禮盒(手霜組)，特價1,600元。

Jurlique的玫瑰活膚露和玫瑰護手霜，則是採擷晨曦玫瑰精萃，以獨家技術將活機玫瑰完整提煉、封存，幫助全面呵護每寸肌膚，淡雅清恬的玫瑰香氣為初夏微暖的季節帶來沁甜舒心的感受。

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關鍵字：

美妝跨界, 跨界聯名, 禮盒

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