安海瑟薇、舒淇帶貨力太強！ MK秀款系列回歸台灣、女神同款買得到

記者王則絲／台北報導

安海瑟薇（Anne Hathaway）早先以MICHAEL KORS的紅色流蘇洋裝驚艷媒體，舒淇則是在上月份海南島活動時，穿著紅色洋裝與西裝外套亮相，兩位帶貨女王瞬間讓身上款式詢問度飆高，然而同款來自頂級MICHAEL KORS COLLECTION（簡稱MKC）系列，原先在台灣是難以入手的，不過在今年春夏重新引入回歸，現在女神同款買得到了。

▲安海瑟薇、舒淇穿著MICHAEL KORS秀款系列造型讓詢問度飆高。（圖／品牌提供）



MICHAEL KORS COLLECTION系列囊括時裝秀上的款式，約有8年的時間在台灣是看不到的，今年春夏MICHAEL KORS重新引入，並於台北101購物中心專門店獨家登場，像是安海瑟薇、舒淇都曾穿過的款式，以及更多明星包括Rita Ora、Lily Collins、多賢⋯⋯眾女神同款現在台灣也買得到。

▲MICHAEL KORS COLLECTION系列回歸台灣。（圖／品牌提供）



與此同時，為迎接母親節的到來，MICHAEL KORS特別推出母親節膠囊系列，這回一併於店中展示，本系列納入玫瑰色系主題的各式包款，並且以往多以金、銀色為主的五金，還特別為母親節換上了玫瑰金色，像是Parker相機包、Ruby手提包瞬間變得優雅婉約；本季迎接全新Empire帝國 Logo，菱格型鍊條圖騰以提花方式躍上包袋，亦呈現於服裝造型上。

▲MICHAEL KORS母親節膠囊系列包款以及Empire帝國 Logo新圖騰單品。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



比利時皇家品牌DELVAUX於母親節前夕獻上新力作「Pompons系列」，重新詮釋兩大標誌性包型：Brillant PM和Pin Mini Bucket。Pompons系列靈感源自於比利時佛拉蒙地區的沙岸邊，孩童們常常兜售的自製紙花，Pin Mini Bucket Pompons手袋上綴滿透過Supple Calf小牛皮製成的流蘇花球，蘆薈綠、天藍色、仙子粉、沙丘色及雪酪黃等多種斑斕色彩組合成童趣繽紛的畫面，而Brillant PM手袋則保留基礎廓形，於正面綴飾流蘇絨球，比起過往經典的款式，Pompons系列帶來令人耳目一新的變化。

▲DELVAUX「Pompons系列」。（圖／品牌提供）