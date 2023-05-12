唐吉訶德「台灣三號店」進駐南港CITYLINK　業界分析開幕時間

▲唐吉訶德三號店落腳南港CITYLINK，此為忠孝新生店前方入口指引。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡惠如／綜合報導

日本雜貨品牌DON DON DONKI（唐吉訶德）在台展店積極，日前宣布將進軍高雄開全台最大店，預計今年第4季登場，而在台灣第三號店則仍在台北地區，近期於徵才網站上露餡，將進駐與南港車站、捷運站與高鐵共構的南港CITYLINK，加上近期三井也宣布南港Lalaport也將在明年開幕，網友表示：南港要爆發了！逛翻！

▲唐吉訶德在西門町一號店開幕時人潮爆滿 。（圖／資料照）

在2021年正式進駐台灣開一號店的唐吉訶德。當時適逢疫情期間，許多無法出國民眾前往感受類出國氛圍，人潮爆滿，打響入台第一炮，在入台一年後位於忠孝新生的二店也正式開幕，之後也宣布將進駐高雄大立百貨，開設廣達千坪的台灣最大店，預計今年第4季開幕，然而第三店確定仍在台北，近期唐吉訶德已在徵才網站上開缺。

▲忠孝新生二店於2022年初開幕 。（圖／記者周宸亘攝）

▲唐吉訶德預計在今年第四季前進高雄開幕旗下全台最大店。（圖／記者陳建宇攝）

開出職缺包括門市銷售、收銀跟客戶服務，以及熟食部門人員等，預計除了一般物販，也將針對周邊上班族群提供熟食等即食商品，因目前確認的高雄店、外傳的台中老虎城都未在徵才內容上，預計南港門市的進度將是台灣第三號店，業界分析開幕時間可能會在8月左右，希望能趕上暑假檔期。

另三井在南港樓地板面積達到5萬坪的「台中LaLaport」，業者也在台中LaLaport北館試營運時，釋出2024年將開幕的消息，在開幕後預計將成為大台北地區最大的購物中心。