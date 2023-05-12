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亮・珠寶／蜜蜂不只可愛還更摩登大膽　蜂巢寬版手環、六角鑽放閃

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▲▼ 蜜蜂珠寶 。（圖／公關照）

▲模特兒右手佩戴CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金鑽石手鐲，採鏤空設計。（圖／CHAUMET提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

蜜蜂是拿破崙至尊皇權的象徵，他與妻子約瑟芬的加冕長袍上、踩著的藍色地毯上都繡滿金色蜜蜂圖案，而蜜蜂同時代表權力、忠誠與勤勉，作為拿破崙御用珠寶品牌CHAUMET，便將此元素作為靈感來源，以具象蜜蜂或六角形蜂巢為主角創作「Bee My Love」系列珠寶，今年加入更摩登、前衛的詮釋，推出寬版手環、圈式耳環等設計，彰顯佩戴者的大膽個性。

▲▼ 蜜蜂珠寶 。（圖／公關照）

▲男模特兒別上CHAUMET Bee My Love 18K黃金鑽石胸針，鑲嵌2顆Taille Impératrice切割鑽石。

▲▼ 蜜蜂珠寶 。（圖／公關照）

▲CHAUMET Bee My Love 18K黃金鑽石戒指，鑲嵌2顆Taille Impératrice切割鑽石。

CHAUMET Bee My Love系列最受矚目的新作為寬大、緊密鉸接的鏤空開口式手環，鑽石與鏡面拋光的六角形蜂巢造型貴金屬交替排列，穿插鏤空設計更顯不凡；相同的蜂巢造型也運用在戒指、圈式耳環與項鍊上，項鍊選擇尤其豐富，有簡潔的單墜款式，抑或如領帶般可調整長短的垂墜式長項鍊，單戴或疊搭都適合。

▲▼ 蜜蜂珠寶 。（圖／公關照）

▲模特兒疊帶CHAUMET 3條Bee My Love 18K玫瑰金鑽石項鍊，最下方的長項鍊可恣意調整項鍊。

新款Bee My Love系列也發表具象的蜜蜂珠寶，以不對稱設計呈現蜜蜂圖案與CHAUMET獨創的Taille Impératrice 皇后式切割鑽石，此六邊形切割鑽石盡顯美鑽的火彩與光芒，共有黃金鑽石耳環、胸針和Toi et Moi 戒指等款式。
 

▲▼ 蜜蜂珠寶 。（圖／公關照）

▲CHAUMET Bee My Love 18K白金圈式耳環。

而Dior蜜蜂造型珠寶，則從創辦人Dior先生最喜歡的玫瑰花獲得啟發，在名為Rose Dior Prey Catelan 系列珠寶中，以寶石雕刻出玫瑰花盛開的迷人姿態，再輔以金質葉片、花莖與小蜜蜂，構成迷人的花束，鑲嵌美鑽或黃色藍寶石的蜜蜂就停駐在玫瑰水晶、紫水晶或縞瑪瑙雕刻的玫瑰花上，各有戒指或不對稱耳環款式。

▲▼ 蜜蜂珠寶 。（圖／公關照）

▲Dior Rose Dior Prey Catelan玫瑰石英戒指610,000元（左起），蜜蜂不對稱耳環113,000元，葉子與蜜蜂造型鑽戒183,000元。（圖／Dior提供，以下同）

▲▼ 蜜蜂珠寶 。（圖／公關照）

▲Dior Rose Dior Prey Catelan鑲嵌鑽石與紫水晶耳環，370,000元。

▲▼ 蜜蜂珠寶 。（圖／公關照）

▲Dior Rose Dior Prey Catelan縞瑪瑙戒指，蜜蜂身體鑲嵌黃色藍寶石，610,000元

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關鍵字：

亮珠寶, CHAUMET, Dior

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