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PALLADIUM聯名林書豪「7號籃球鞋」開賣倒數！BLACKPINK帶貨甜美滑板鞋

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記者鮑璿安／綜合報導

法國軍靴品牌 PALLADIUM 為知名球星林書豪量身打造膠囊系列「PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號系列」，以他7號專屬背號結合法式復古運動風格誕生了鋼鐵配色籃球鞋，並由林書豪搶先演繹掀起風潮。此外，adidas Originals則請到韓天團BLACKPINK示範象徵千禧世代（2000s）的「CAMPUS 零零」復古滑板鞋款，同樣是鞋迷焦點。

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號系列。（圖／品牌提供）

PALLADIUM闊別40年再度為籃球運動員打造專屬系列，「JEREMY LIN林書豪聯名7號系列」即將於5月16日上午11點開賣，首發聯名鞋PALLASLAM J.L. PLG，設計元素復刻自1970 PALLADIUM復古籃球鞋，鞋底採用Vibram橡膠大底結合JL7專屬LOGO與林書豪的7號專屬背號。服飾也有滿滿熱血元素，書寫「WE CREATE MIRACLES我們創造奇跡」與LINSANITY字樣，讓球迷很有感，並引入紅、黑、白元素結合刺繡，辨識度十足。

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲BLACKPINK出鏡adidas Originals形象照，繹CAMPUS 00S款式。（圖／品牌提供）

終於等到韓團BLACKPINK出鏡adidas Originals形象照，主打的「HOME OF CLASSICS」系列致敬經典鞋款SUPERSTAR、CAMPUS、FORUM，代表千禧世代熱潮回歸，這次四人演繹CAMPUS 00S款式，標誌的三線造型透過放大鞋型輪廓融入美式街頭風，加上麂皮鞋面營造舒適感，成員們以潮流運動穿搭呼應，掀起超強熱度。

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲PUMA 推出全新 SELECT 系列彪製火藥。（圖／品牌提供）

PUMA 推出全新 SELECT 系列 BIAOZHI HUOYAO #彪製火藥，由黃宣演繹的服飾系列貫穿火花元素，而腳上的Slipstream 全新麂皮鞋款，翻玩自誕生於 1987 年作為接續 SKY LX 的籃球鞋，使用皮革包裹鞋面，並以純黑麂皮在鞋側畫上招牌彎刀，外型充滿辨識度。

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關鍵字：

PALLADIUM, JEREMY LIN, 林書豪

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