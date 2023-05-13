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LIFE・經典／代官山出現立體森林建築　更深的意涵是實現「循環經濟」

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▲代官山Forestgate Daikanyama。（圖／翻攝日本東及不動產官網）

▲代官山Forestgate Daikanyama。（圖／翻攝日本東急不動產官網）

記者蔡惠如／綜合報導

民眾出國旅遊回復正常，一向受到台灣遊客喜愛的日本東京代官山，今年10月將落成一座體現「循環經濟」的建築，充滿綠意的主要建築由知名建築師隈研吾操刀，10層樓的建築以格狀設計層疊並被植物包圍，看起來就像是個立體森林，該建築就坐落在代官山站的出口第一排，因此取名為「Forestgate Daikanyama」，有森林入口之意。

▲代官山Forestgate Daikanyama。（圖／翻攝日本東及不動產官網）

目前與植物共生的建築是產業的熱門趨勢之一，「Forestgate Daikanyama」分為2個區域，主棟由隈研吾設計的呈現方式，就像是由疊放著綠色豐富的各種形狀的小木盒所組成，以表現出一個立體的森林感，而該建築不僅只是「綠化」的視覺感而已，其主要的設計概念是以循環經濟為主題打造。

▲代官山Forestgate Daikanyama。（圖／翻攝日本東及不動產官網）

高10層樓的主棟（MAIN棟）包括租賃住宅、共享辦公室和商業設施，有57個出租住宅、地下一至二樓的商業空間，共享辦公室則位於3樓，共享辦公室計劃由東急房地產展開會員制的「Business-Airport Daikanyama（商務機場代官山）」，以自然且簡潔的設計為基礎，提供會員共享此放鬆的空間，以培育各種人物、企業的最新概念。

▲代官山Forestgate Daikanyama。（圖／翻攝日本東及不動產官網）

而更靠近車站的前棟（TENOHA棟），則是由咖啡廳和活動空間組成，將與從事環保經濟活動的企業和政府機構合作，作為實現環保經濟活動的基地，其建築材質是使用建商東急房地產保護的森林，和岡山縣西粟倉村的薪材所建造，以地球環境為主題，以達到自然與建築相互共存的新時代環保建築。

Forestgate Daikanyama旨在實現「職、住、遊」的不同場景融合，透過共享、多元與便利性，形成一種新的近距離生活方式，減少碳足跡也帶來綠意，預計今年10月對外開幕，若前往東京旅遊，不妨也來踩點體驗一下循環經濟新建築的概念。

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關鍵字：

LIFE, 經典, 建築, 代官山, Forestgate Daikanyama

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