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Helmut Lang新任創意總監「不露臉」！Phoebe Philo子弟兵揮灑極簡美學

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記者鮑璿安／外電報導

以極簡主義打響名號的品牌Helmut Lang宣布Peter Do 擔任品牌新任創意總監，這個人選驚喜又在預料內，越南裔設計師Peter Do 拒絕在社群媒體上露臉，如他筆下設計一樣充滿低調的力量，他更曾在Phoebe Philo所帶領的Céline中累積了豐富資歷，雙方碰撞之下的火花讓人期待不已。

Helmut Lang 首席執行官 Dinesh Tandon表示：「我們很高興 Peter Do 加入 Helmut Lang 擔任創意總監，他清晰而創新的設計方法非常符合品牌的精神。」由他操刀的品牌首秀會是9月的2024春夏系列，同時Peter Do將繼續掌管自己的品牌。Peter Do是這幾年時尚圈很常出現的名字，2014年奪得LVMH Graduate Prize，曾在Phoebe Philo所領導的Céline實習，因而造就他內斂低調的設計語言，圈粉了Zendaya、Dua Lipa等一線名人。

而他即將開啟全新旅程，這個1986 年由奧地利設計師Helmut Lang成立的個人品牌，設計師本人於 2005 年離開品牌後，轉由多方接手，這幾年陸續由Shayne Oliver操刀 2018 年春季系列，Mark Thomas 與 Thomas Cawson在2019年短暫合作後離職，再來才是如今的Peter Do，因此這股新血注入格外受到時尚圈矚目，也正式翻開新的篇章。

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關鍵字：

Peter Do, Helmut Lang

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