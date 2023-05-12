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軒尼詩ＸNBA聯名籃球地景！「戰神」艾佛森現身加持限時4天

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▲NBA球星Allen Iverson出席軒尼詩GAME NEVER STOPS快閃活動。（圖／記者蔡惠如攝）

▲NBA傳奇球星「戰神」艾佛森出席軒尼詩GAME NEVER STOPS快閃活動。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

軒尼詩對巨型籃球很上癮，繼2022年在中正紀念堂打造「NBA聯名巨型籃球地景」及搭建「潮玩籃球場」之後，從5／11至5／14期間，再度將士林地標北藝翻玩成台北極具識別度的地標「球劇場」，將其變身為巨型軒尼詩ＸNBA聯名籃球，請來NBA傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）站台加持，即使不玩籃球，站在AI走過的地方打卡就是狂啦！

▲NBA球星Allen Iverson出席軒尼詩GAME NEVER STOPS快閃活動。（圖／記者蔡惠如攝）

軒尼詩即起至5／14限時4天，在台北表演藝術中心舉辦「GAME NEVER STOPS」快閃活動，自2021年軒尼詩正式宣佈成為NBA全球官方烈酒合作夥伴The Spirit of the NBA，自然也請到二度來台的NBA「戰神」艾佛森現身加持，下午本尊現身活動場內還引起周邊民眾驚呼，近距離的訪談互動讓民眾大呼賺到。

▲軒尼詩籃球快閃活動、台北101雙融域花艷花宴展覽。（圖／各業者提供）

▲軒尼詩籃球快閃活動、台北101雙融域花艷花宴展覽。（圖／各業者提供）

▲軒尼詩GAME NEVER STOP籃球快閃活動有多樣情境與打卡區，讓民眾體驗運動魅力與態度。（圖／軒尼詩提供）

除了北藝球狀建築變身成巨型軒尼詩ＸNBA聯名籃球之外，軒尼詩也同時打造富含台灣意象色彩，及融合籃球元素的「PLAY ONE籃球場」及「PLAY ONE 廣場」。PLAY ONE廣場更有豐富多樣的活動區塊，包含軒尼詩ＸNBA 看台區、突破框架籃板區、GAME NEVER STOPS 街拍區、潮鞋展示區及軒尼詩 X SOMA MINI BAR 調酒體驗區等，就算不打藍球只打卡也能很有態度！

▲軒尼詩籃球快閃活動、台北101雙融域花艷花宴展覽。（圖／各業者提供）

▲軒尼詩籃球快閃活動、台北101雙融域花艷花宴展覽。（圖／各業者提供）

而本周末也是母親節，台灣地標台北101購物中心5樓的双融域 AMBI SPACE ONE，在5／28前以一系列花與植物為主題推出的全沉浸展演「在樹與花之間--花艷．花宴」，以迎接感恩氣息滿滿的母親節，更將在5／14母親節當天，首度推出女性免費觀展的優惠，其他陪同者只要憑購物中心當日消費發票，即可用100元優惠價加購展覽門票，憑當日觀景台門票也可免費觀展。

▲軒尼詩籃球快閃活動、台北101雙融域花艷花宴展覽。（圖／各業者提供）

▲台北101雙融域花艷花宴展覽，母親節當天免費開放女性入場。（圖／台北101提供）

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