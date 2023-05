軒尼詩ＸNBA聯名籃球地景！「戰神」艾佛森現身加持限時4天

▲NBA傳奇球星「戰神」艾佛森出席軒尼詩GAME NEVER STOPS快閃活動。(圖/記者蔡惠如攝)

記者蔡惠如/台北報導

軒尼詩對巨型籃球很上癮,繼2022年在中正紀念堂打造「NBA聯名巨型籃球地景」及搭建「潮玩籃球場」之後,從5/11至5/14期間,再度將士林地標北藝翻玩成台北極具識別度的地標「球劇場」,將其變身為巨型軒尼詩XNBA聯名籃球,請來NBA傳奇球星「戰神」艾佛森(Allen Iverson)站台加持,即使不玩籃球,站在AI走過的地方打卡就是狂啦!

軒尼詩即起至5/14限時4天,在台北表演藝術中心舉辦「GAME NEVER STOPS」快閃活動,自2021年軒尼詩正式宣佈成為NBA全球官方烈酒合作夥伴The Spirit of the NBA,自然也請到二度來台的NBA「戰神」艾佛森現身加持,下午本尊現身活動場內還引起周邊民眾驚呼,近距離的訪談互動讓民眾大呼賺到。

▲軒尼詩GAME NEVER STOP籃球快閃活動有多樣情境與打卡區,讓民眾體驗運動魅力與態度。(圖/軒尼詩提供)

除了北藝球狀建築變身成巨型軒尼詩XNBA聯名籃球之外,軒尼詩也同時打造富含台灣意象色彩,及融合籃球元素的「PLAY ONE籃球場」及「PLAY ONE 廣場」。PLAY ONE廣場更有豐富多樣的活動區塊,包含軒尼詩XNBA 看台區、突破框架籃板區、GAME NEVER STOPS 街拍區、潮鞋展示區及軒尼詩 X SOMA MINI BAR 調酒體驗區等,就算不打藍球只打卡也能很有態度!

而本周末也是母親節,台灣地標台北101購物中心5樓的双融域 AMBI SPACE ONE,在5/28前以一系列花與植物為主題推出的全沉浸展演「在樹與花之間--花艷.花宴」,以迎接感恩氣息滿滿的母親節,更將在5/14母親節當天,首度推出女性免費觀展的優惠,其他陪同者只要憑購物中心當日消費發票,即可用100元優惠價加購展覽門票,憑當日觀景台門票也可免費觀展。

▲台北101雙融域花艷花宴展覽,母親節當天免費開放女性入場。(圖/台北101提供)



