《模仿犯》電視台同事秀萬寶龍新包　姚淳耀愛雙肩包裝便當　

▲《模仿犯》中飾演電視台同事的演員姚淳耀（左）與江宜蓉，一同現身萬寶龍（Montblanc）位於台中新光三越的專賣店。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台中報導

在熱門影集《模仿犯》中飾演電視台同事的演員姚淳耀與江宜蓉，今也化身「一日同事」，現身萬寶龍（Montblanc）位於台中新光三越的專賣店，一同演繹品牌最新的Soft系列包款，姚淳耀拎著公事包瞬間戲魂上身，笑稱優雅包款很適合劇中角色「陳和平」的記者身分，私下則愛背雙肩包裝便當；江怡蓉則洩露女明星的「偶包」，出門若不把化妝包、藥品、劇本等帶齊，心裡會直呼「少帶東西完蛋了」。

▲姚淳耀（左）與江宜蓉各自示範心儀的萬寶龍Soft系列包款。

其實姚淳耀也有同樣的感受，雖然內心想將包款輕量化，但還是會想放進外套、水壺、便當、筆記本與劇本，因此相中萬寶龍Soft系列雙肩包，方便他通勤使用，而今年剛成為人夫的他是否會替老婆選包？他說：「還是會先問她意見，送禮要送進心裡面。」

▲姚淳耀相中萬寶龍Soft系列後背包，57,500元。

江宜蓉則招認自己挑包包屬於「外貌協會」一員，對於今背的萬寶龍Soft磚紅色迷你包相當滿意，因為不僅可放入她隨身必備的卡夾、手機、口紅，包身上方橫桿處進可收納萬寶龍鋼筆。同系列皮件均以柔軟皮革、簡潔風格與實用設計吸引目光，包括多功能的全天候收納包、中型郵差包等大容量款式，還有可相互串接的迷你包或小型皮具，以及卡夾、護照夾等小皮件，色調各有黑色、大象灰、磚紅色、活力橘、英倫綠與迷霧藍等經典不敗選擇。





▲萬寶龍Soft系列磚紅色迷你包，33,200元。





▲萬寶龍Soft系列全天候收納包黑色款與大象灰款，各59,400元。





▲萬寶龍Soft系列大象灰色中型手提包，59,400元。

同樣深受旅人喜愛的TUMI，慶祝超跑製造商McLaren麥拉倫60周年，聯手推出限定版TUMI | McLaren 60周年紀念系列，以輕量材質打造Torque單肩包、Velocity後背包和Aero可擴展登機箱等實用款式，每一件作品均覆上McLaren招牌的亮橘色，讓人難以忽視其存在。





▲F1賽車手Lando Norris背TUMI | McLaren 60周年紀念系列背包。（圖／Tumi提供，以下同）





▲TUMI | McLaren 60周年紀念系列有Torque單肩包、Velocity後背包和Aero可擴展登機箱。