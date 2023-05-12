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陳慧琳「大吃鹹酥雞」輕鬆塞進VALENTINO緊身衣　讚陳昊森似金城武

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▲▼香港樂壇天后陳慧琳出席Valentino台北微風廣場專賣店盛大揭幕，男星陳昊森一同出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲香港樂壇天后陳慧琳來台出席Valentino台北微風廣場專賣店開幕活動。（圖／記者湯興漢攝）

記者鮑璿安／台北報導

VALENTINO台北微風廣場店盛大開幕，今12日特別邀請港星陳慧琳（Kelly）來台共襄盛舉，她以貼膚裸色上衣搭配閃片裙現身，體態維持得如少女般，一向喜愛台灣小吃的她也透露，自己昨晚特別破功吃了鹹酥雞，「穿貼身的衣服我也不理它，等下到機場前還要再買一份（鹹酥雞）。」陳慧琳也讚同場活動嘉賓陳昊森很有氣質，「我覺得他很帥啊，有當年金城武演出《天涯海角》的模樣。」

▲▼香港樂壇天后陳慧琳出席Valentino台北微風廣場專賣店盛大揭幕，男星陳昊森一同出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼香港樂壇天后陳慧琳出席Valentino台北微風廣場專賣店盛大揭幕，男星陳昊森一同出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳慧琳裸色上衣搭配亮片鑲飾的閃耀裙，手拎全新Valentino Garavani Rockstud23 白色肩背包。（圖／記者湯興漢攝）

陳慧琳上次來台已經是6年前，本來這趟想多停留，但剛好香港有活動，所以她把握時間，昨晚已經吃了懷念的鹹酥雞，還說在香港都沒吃到台灣的味道，透露自己必點帶骨頭的雞塊、甜不辣以及九層塔，完全不怕今天塞不進貼身禮服內，陳慧琳表示，「平時就有運動，不然穿不進這身衣服，這是努力得來的。」被問到如何維持凍齡狀態？她傳授：「我其實會喝放有魚肚的雞湯，味道淡一點，要喝足夠的量。」陳慧琳也順道來店內物色母親節禮物給媽媽，說母親喜歡輕巧的包，像是canvas托特包就是很好的選擇，至於自己則會希望收到小飾品，默認要刷老公的卡交給對方買單。

▲▼香港樂壇天后陳慧琳出席Valentino台北微風廣場專賣店盛大揭幕，男星陳昊森一同出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳昊森穿著早秋系列Toile Iconographe牛仔套裝。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼香港樂壇天后陳慧琳出席Valentino台北微風廣場專賣店盛大揭幕，男星陳昊森一同出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳慧琳（右）讚陳昊森有金城武的影子。（圖／記者湯興漢攝）

陳昊森圓夢見到偶像，穿著早秋系列Toile Iconographe牛仔套裝忍不住冒汗，害羞說靠近對方就會很緊張，而他肩背鉚釘元素Valentino Garavani包款，讓他回憶起兒時母親的鞋子、包包上都有鉚釘。原計劃要在母親節送上蛋糕，但媽媽突然感冒只能作罷，對此陳昊森直言自己完全沒準備禮物，「聽女人說不要禮物都是反話，但男生都會當真，這是我很常會犯的錯。」

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關鍵字：

VALENTINO, 陳慧琳, Kelly, 陳昊森

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