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宋慧喬歷年髮型都是封神等級！公主切成經典、中分波浪根本仙女下凡

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文／美人圈

不老女神宋慧喬前陣子陸續參加百想藝術大賞、Met Gala慈善晚會，還首度展現公主切髮型和Jennie同框，完全看不出年齡差，也讓人不經大讚喬妹每次出場都是封神等級。這回BEAUTY也帶來宋慧喬經典髮型盤點，一邊欣賞美照治癒眼球，也可以收獲不少髮型範本，快來一起看看吧！

宋慧喬經典髮型：

仙氣公主切

宋慧喬這次出席Met Gala，穿上Kim Jones設計的FENDI高訂裸色禮服，搭配公主切瀏海以及辮子，姬髮式的造型可以很好地修飾，兩側瀏海的區塊剪使得臉型更立體精緻，完全是大寫的仙氣啊！

宋慧喬歷年髮型盤點！Met Gala公主切、氣質中分根本仙女下凡，這款編髮無敵顯嫩

▲宋慧喬出席Met Gala首度展現公主切髮型。（IG@kyo1122，下同）

氣質中分波浪

4／28正好是2023百想藝術大賞，宋慧喬也憑藉著《黑暗榮耀》拿下最佳女主角，以招牌的八字瀏海搭配波浪捲髮，帶點隨興慵懶氛圍現身，彷彿美得毫不費力，但其實這款中分波浪髮型也隱藏很多小細節，除了原本的八字瀏海之外，還抓了一點胎毛瀏海到前額更顯減齡，還可以修飾髮際線。

宋慧喬歷年髮型盤點！Met Gala公主切、氣質中分根本仙女下凡，這款編髮無敵顯嫩

羽毛丸子頭

誰說只有Z世代可以駕馭Y2K造型呢？前陣子宋慧喬在拍攝口罩代言時，也釋出一系列羽毛丸子頭髮型美照，將低包頭綁好後，再拉出一些多餘髮絲點綴，營造俏皮又時髦的氛圍，完全是顯嫩減齡的首選。

宋慧喬歷年髮型盤點！Met Gala公主切、氣質中分根本仙女下凡，這款編髮無敵顯嫩
 

小男孩短髮

喬妹的造型真的太百變，就連極短的小男孩短髮也難不倒她，高層次的男孩風短髮，可以有效拉長頸部線條、修飾臉型，還能讓整個後腦杓看起來更圓潤，頭型變得更完美，根本是扁頭人的救星。

宋慧喬歷年髮型盤點！Met Gala公主切、氣質中分根本仙女下凡，這款編髮無敵顯嫩

▲宋慧喬連極短的小男孩短髮也能駕馭。（圖／tvN《男朋友》劇照）

鮑伯頭短髮

說到宋慧喬就不得不提經典的鮑伯頭短髮，剛剛好的耳下5公分長度，簡單俐落又好看，只要加上一點微捲，就不會讓整齊的髮尾看起來笨重，反而呈現一種溫柔的知性美。

隨性三股辮

喬妹幾乎每次出席FENDI活動，都會成為熱議焦點，先前更以清新的三股辮子華麗登場，把長髮編成一條三股辮，再點綴上金色髮夾，讓平凡的辮子更顯時髦俐落，小巧思很值得筆記起來啊！

宋慧喬歷年髮型盤點！Met Gala公主切、氣質中分根本仙女下凡，這款編髮無敵顯嫩

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

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關鍵字：

美人圈, 宋慧喬, 髮型

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