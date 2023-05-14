超好買的「平價包包品牌」　小CK姊妹牌不輸精品、宋智孝愛包台灣也有櫃

文／美人圈

現在許多平價包款不僅款式時髦、設計感強，質感更是不輸大牌精品。編這次就統整了小資女必知的6大「平價包包品牌」推薦，讓大家每季都能跟上流行換美包！除了有小CK高端品牌PEDRO外，還有近期大火的FIND KAPOOR、台灣品牌ROBINMAY，重點是台灣全都買得到，一起看看有哪些必收款。

平價包包品牌推薦

1：CHARLES & KEITH

首先要介紹的是大家都耳熟能詳的CHARLES & KEITH！小CK近年邀來韓國大勢女團ITZY擔任全球形象代言人，今年春夏再度推出第二波限量聯名「ITZ MINE系列」，以大型、小型和超迷你的三個尺寸呈現 Astra 帆布托特包，設計靈感來自ITZY私下愛用的單品元素，不僅簡約時髦又百搭，而且還很平價！

▲ITZY擔任CHARLES & KEITH全球形象代言人。ITZ MINE系列Astra帆布托特包（大），NT$2,990 ；托特包（中），NT$2,490；托特包鑰匙圈（小），NT$1,290 。（圖／CHARLES & KEITH）

全新「ITZY限量聯名系列」由ITZY親自挑選帆布材質作為基底，以棕色皮革鑲邊增添細節，並在包包內緣打上ITZY logo浮雕，展現出低調細膩的質感。本聯名包款共有三種尺寸：大型包兼具時尚度與功能性，是野餐、度假和旅行的好伴侶；小型包精巧可愛；超迷你小廢包則附有金屬鏈帶，可掛在包包提把上讓整體造型更升級。

2：PEDRO

隸屬CHARLES & KEITH集團旗下的高端品牌PEDRO，在2022年進駐台灣，並於12月初正式插旗台北101！風格上是與小CK迥異的簡練設計，透過簡潔的線條外型與精緻的作工細節，讓基礎單品散發出新穎的藝術時尚感，造型簡約、搭配性強，包含男女、中性與孩童鞋包等款式都相當齊全。

▲CHARLES & KEITH集團旗下的高端品牌PEDRO。（圖／IG@pedroshoes_taiwan，下同）

PEDRO包款價位也相當親民，男女包款、鞋類約在兩千～五千之間，就連真皮材質的單品售價也僅要三千左右，雖然平價卻擁有媲美大牌的品質，就連趙露思、鬼鬼、炎亞綸等明星都在背。

3：FIND KAPOOR

接下來是不管在韓國還是台灣洗版率都極高的FIND KAPOOR！其中熱度最高的就是俐落外型的MARTY系列，除了女神Krystal、宋智孝外，就連歐巴丁海寅也搶著背，各式大小搭配上高飽和度的色系，再加上平易近人的價位，讓人忍不住想掏錢包下好幾款帶回家。

▲在韓國還是台灣洗版率都極高的FIND KAPOOR。（圖／IG@findkapoor，下同）

FIND KAPOOR包款除了大家熟悉且經典必備的皮革材質外，還有蜥蜴皮紋以及麂皮絨面款，無論任何穿搭風格都一定可以找到適合你的包款，目前台北京站已經有實體櫃位，想試背FIND KAPOOR包款的人趕緊手刀衝吧！

4：SAMO ONDOH

SAMO ONDOH為一對夫妻創立的韓國品牌，在韓劇《那年我們的夏天》、《上流戰爭》都曾多次出現過品牌包款，也是小野馬泫雅的愛牌。因為可愛的外型、獨特的設計風格，在韓國眾多的小眾品牌中脫穎而出，成為韓妞們人手一咖的時髦包包，其中Bbul Bag牛角包、Egg Bag蛋殼包以及Mug Bag胖胖包都是超夯熱賣款式！

▲SAMO ONDOH是泫雅的愛牌。（圖／IG@samo_ondoh，下同）

在泫雅的IG中，也出現許多SAMO ONDOH包款的穿搭照！像這款「Egg Bag蛋殼包」就是品牌識別度極高的設計款之一，使用多樣化的馬卡龍色系，以抓皺的細節搭配皮革讓整體看起來更有份量，還可依照穿著的變化來挑選適合的背帶！

少女時代孝淵背的這款「Gnocchi Bag可頌包」也是經典百搭包款！以半月形的設計配上如同可頌麵包般的抓皺細節，有素面皮革款，還有菱格絎縫壓紋款能挑選，不僅顏色相當多種選擇，背帶也可隨季節或場合來更換，是一年四季都百搭的美包啊！

5：VEMAR

VEMAR也是近年來頗受歡迎的平價包款品牌！創辦人在巴黎旅遊時，對於花都多變且精彩的藝術氣息感到驚艷，也讓他不禁想為台灣創立一個對品質工藝都堅持要求的包包品牌，讓女孩們在追求品質的同時，也能守護住荷包！

▲VEMAR。（圖／IG@vemartw，下同）

VEMAR這款半月包就是相當適合上班族的款式，嚴選細膩純素仿牛皮皮革，防刮又耐磨，擁有一層大空間、拉鍊內袋及卡片夾層，可以完美收納外出物品，搭配上雅緻半月弧型，配上滑順精緻的線條感，上班通勤背它準沒錯。 6：ROBINMAY 由Ella陳嘉樺代言的ROBINMAY，也是近期炙手可熱的平價包包品牌！ROBINMAY除了推出文青、尼龍、潮流等多支線外，還與方瑋涵、到處都是瘋女人的Apple等眾多KOL聯名，從通勤包、小廢包、托特包到鍊條包，各種款式應有盡有，讓它獲得了許多年輕族群青睞。 ▲ROBINMAY也是近期炙手可熱的平價包包品牌。（圖／IG@robinmay_tw，下同）

ROBINMAY包款價位約落在一千~三千左右，款式選擇也相當多，像是下面這款鏈帶方包，售價也只要兩千有找，讓女孩們每季都能無痛換新包包。

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