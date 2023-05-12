邱勝翊當內衣店長羞曝「偏好款式」！　藉機否認緋聞「都是好朋友」

記者王則絲／台北報導

邱勝翊（王子）今（12日）擔任內衣品牌PEACH JOHN新開幕台北中山店一日店長，花邊新聞不斷的他，近期緋聞對象從郭雪芙轉向席惟倫，活動上他強調感情狀態是單身，「她們都是好朋友。」參加內衣品牌活動不免被問及偏好另一半穿著什麼樣的款式？邱勝翊表示：「她舒服最重要！」但還是透露了一點喜好：「有聽到普遍男性都喜歡黑色，我自己也覺得黑色不錯。」

▲邱勝翊擔任PEACH JOHN一日店長。（圖／品牌提供）



邱勝翊是PEACH JOHN邀請的首位男性一日店長，因此讓他感到特別榮幸，現場聚集大批粉絲。對於內衣的話題邱勝翊似乎還是有些害羞，被問及喜歡另一半穿什麼樣款式的內衣，他表示：「我覺得舒適很重要。」被現場媒體調侃問：「是你（看得）舒服嗎？」他馬上解釋：「她舒服最重要！尊重女生，只有我舒服太自私了吧！」

▲邱勝翊透露「內衣偏好」。（圖／品牌提供）



不過後來邱勝翊還是稍稍透露自己的偏好，「我比較喜歡（女生穿）成套，比如說同一個色系、同一款，上下半身不太一樣可能會覺得怪怪的。」顏色方面的話，他有注意到PEACH JOHN視覺形象多以粉色系為主，但是他表示：「有聽到普遍男性都喜歡黑色，我自己也覺得黑色不錯。」

▲PEACH JOHN台北中山店開幕，搶先開賣「曲線美」系列三款新色。（圖／品牌提供）



PEACH JOHN進軍台灣6年，近日插旗台北南西商圈開設第三間實體門市，有別於前兩間店的黑白簡約風，這回加入甜美粉色元素，讓日本總公司的人直說：「台灣的店裝比日本還漂亮！」今年春夏全新「曲線美」系列內衣先前率先推出5色，獲得女性廣大好評，為慶祝新門市開幕，中山店搶先開賣3款新色：薄霧綠、珊瑚紅、裸膚色。

提到近期話題內衣，Jennie與CK的聯名系列討論度最是火熱，Calvin Klein近日推出「Jennie for Calvin Klein」 限量聯名膠囊系列，靈感來源自Jennie的日常穿搭造型， 以設計師之姿更改品牌Logo轉化為個人手寫字體，並親自出鏡形象性感演繹，主要包括了多款內衣套裝、牛仔褲、T恤、毛絨衣和針織衫， 目前已經開賣，造成一波搶購風潮。

▲韓星Jennie。（圖／品牌提供）