單眼皮＆內雙眼妝必學「韓星臥蠶畫法」　一秒大眼、減齡顯嫩有感

文／美人圈

很多單眼皮、內雙眼型，總想著畫上眼線就可以達到一秒大眼的效果，但其實眼線畫錯，只會讓眼睛看起來更小、眼妝還顯髒，觀察一下韓星的妝容，眼妝重點其實會落在下眼影及臥蠶，這樣的下眼影臥蠶細節其實更加適合及修飾內雙、單眼皮眼型，今天就一起看看下眼影臥蠶畫法，縱向放大雙眼、臥蠶更加自然！

內雙眼妝重點「下眼影+臥蠶」是關鍵

化妝師表示，內雙或單眼皮腫泡眼的眼妝重點在於要強調輪廓，絕對不是畫一條粗黑眼線就好，觀察一下韓星的妝容，利用眼影在眼尾畫出開眼角、搭配臥蠶，在視覺上縱向放大雙眼，對內雙眼型來說更加具有修飾效果，同時也讓眼妝更加乾淨有層次。

▲秀智。（圖／IG@skuukzky）

臥蠶縱向大眼，調整眼型更自然

單眼皮、內雙腫泡眼的眼妝不是畫越濃越好，重點在於強調輪廓，先用眼影疊加出層次感之外，用眼影搭配臥蠶的畫法可以讓整個眼型比例往下延伸，起到縱向放大雙眼的效果之外，也可以縮短面中，讓整個人看上去更減齡。

▲Jennie。（圖／IG@jennierubyjane）

臥蠶畫法步驟

1：畫出平拉式下眼線

畫完上眼影後，第一步先用深棕色調的眼線從下眼瞼眼中的位置往眼尾延伸，最後稍微往外平拉畫出平拉式下眼線，接著可以用深棕色調的眼影稍微模糊一下眼線邊緣，讓眼線更加柔和自然，這個平拉式眼線可以很好的放大雙眼。

▲第一步先畫出平拉式下眼線。（圖／IG@dasique_official、@flynn.cosmetic）

2：眼影填補眼尾三角區

畫完下眼線後，接著繼續用餘粉稍微填補眼尾三角區空白，這個步驟可以調整眼型走向並拉長眼型，起到修飾眼周輪廓感的效果！

▲眼影填補眼尾三角區。（圖／IG@dasique_official，下同）

3：提亮臥蠶輪廓

畫完下眼影後，來到重點「臥蠶」畫法！化妝師建議可以整個臥蠶分為前、後半段，臥蠶前半段以珠光色調打亮，打亮位置從眼頭到臥蠶中間最飽滿的地方，臥蠶後半段則可以輕輕掃上眼影的打底色調，並且末端與眼尾三角區做暈染銜接，下眼瞼的眼尾也可以用米白色稍微打亮，讓臥蠶更明顯。

4：臥蠶陰影

最後，可以用扁刷沾取偏淺的陰影色調輕輕畫在臥蠶下方的陰影線，記得整個陰影只畫在線上、不要往下垂，可以讓臥蠶更加明顯，而且不會弄髒眼妝。

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