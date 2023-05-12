50歲陳慧琳少女狀態秘訣！勤喝雞湯「必放一食材」、跑步快速瘦身

▲香港樂壇天后陳慧琳來台。（圖／記者湯興漢攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

50歲香港樂壇天后陳慧琳時隔6年再次來台，以一身裸色緊身上衣造型出席時尚品牌活動，凍齡模樣再次掀起討論，她也在現場不藏私公開食補保養秘訣，說自己勤喝雞湯養顏，而且一定會加入「魚肚」燉煮，當然也會透過運動來維持體態，笑說自己的狀態是靠努力得來的。

▲陳慧琳透露勤喝雞湯秘訣。（圖／記者湯興漢攝）

喝魚肚雞湯

陳慧琳私下愛喝雞湯不少人都知道，她特別強調，雞湯中要放魚肚，但是也不要煮到太濃郁，因為會上火，同時也會吃薑絲驅寒，適度讓口味清爽一點，並喝到足夠分量，因為魚肚是具有食療功效的，豐富的蛋白質可養顏滋補，讓她擁有好膚況，上妝也自然透亮。陳慧琳過去就曾分享，自己習慣少量多餐，但她也不是時時刻刻忌口，像是這次久違來台，就在深夜破功吃了鹽酥雞，尤其愛吃九層塔、甜不辣，美食當前陳慧琳也會忍不住。

跑步運動維持體態

陳慧琳平常就養成運動習慣，她說是為了工作所以不斷練習跳舞，之前疫情期間停下工作腳步因此胖了不少，她說：「至少胖了2個size，沒辦法見人，看到自己胖到不行就開始跑步，跑步是可以很快瘦下來。」她從年輕開始就堅持每周跑步與游泳運動，持之以恆保持少女身材。