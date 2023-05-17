MONTBLANC不一樣了！百搭可鹽可甜　姚淳耀、江宜蓉曬新包　搶拎秒變時尚咖

▲姚淳耀（左）拎著MONTBLANC Soft系列後背包，江宜蓉示範的中型手提包同時掛上迷你圓盒包。（圖／MONTBLANC提供，以下同）

時尚中心／台北報導

無論是上班通勤或長途旅行，少不了好質感又輕巧的皮件常伴左右，熱門影集《模仿犯》中有精彩對手戲的實力派演員姚淳耀與江宜蓉，日前現身萬寶龍（MONTBLANC）台中新光三越專賣店演繹最新Soft系列包款，即相中命定包款，姚淳耀一身英倫風格裝扮選搭黑色Soft後背包，正是他兼具時尚與實用性的最佳選擇；以帥氣褲裝登場的江宜蓉手拎Soft中型提包並掛上小圓包，為俐落風格中注入可愛元素，讓人驚喜萬寶龍皮件豐富的穿搭變化性。





▲MONTBLANC以圖書館精神為主軸，於台中新光三越專賣店展現英倫時尚。

甫改裝完成的MONTBLANC台中新光三越專賣店，搖身一變已成為MONTBLANC今年年度宣傳主題「The Library Spirit」的第二篇章「倫敦」，以綠色與英式優雅元素裝飾專賣店，透過最新亮相的Soft系列皮件映襯這座充滿活力的城市，從包款色彩美學即透露活潑DNA，舒適柔軟皮革打造的Soft皮件除了經典不敗的黑色，還加入大象灰、磚紅、活力橘、英倫綠和迷霧藍等新色，凸顯個人風采。

▲MONTBLANC Soft系列手拿包共有黑色、大象灰與磚紅色3種選擇。

MONTBLANC藝術總監Marco Tomasetta提到Soft系列皮件的創作理念時表示：「當您外出時，無論是上班通勤還是長途旅行，都需要舒適輕便、使您顯得優雅時尚的包款配件。因此Soft系列選用了一種非常柔軟細緻的皮革，搭配獨特色彩，並加入了全新設計，不僅方便實用，而且散發魅力，活潑而優雅。」

▲模特兒拎著MONTBLANC Soft系列全天候收納包，包身立體的外袋方便收納。

從細節設計能領略品牌對於美學與實用性的講究與堅持，隔層和收納等功能元素巧妙轉化為Soft系列設計的一部份，例如適合行動生活的多功能全天候收納包，將收納夾層移至包款外側而非藏於內部，不僅成為包身亮點，亦方便拿取物品；另一款迷你包上方橫桿處除了是造型，也可收納MONTBLANC書寫工具，別具巧思。此外，每一件Soft皮件都融入萬寶龍經典書寫工具的特色，例如筆尖形狀的皮革拉鍊頭、部分小型皮件還以重疊的皮革演繹信封的形狀。





▲Soft系列磚紅色迷你包的上方橫桿處可收納MONTBLANC書寫工具，別具巧思。

Soft系列皮件款式豐富，從商務風格的公事包、中型手提包、薄型公事包，以及休閒感的中型郵差包、時尚的手拿包到小型皮夾、卡夾、護照夾、手機收納包、筆套和迷你圓盒包等均備，特別是不少小皮件有掛環設計，與其他包款可相互結合，不僅實用也增添時髦氣息，滿足追求質感生活的品味人士。









▲Soft系列迷你圓盒包別緻可愛，可單獨背或與其他包款結合。

▲Soft系列4卡迷你卡夾流露好質感。





▲Soft系列4卡卡夾可單獨使用，亦可搭配掛繩或與其他包款相接。

▲Soft系列手機收納包採雙邊拉鍊設計，實用度大增。