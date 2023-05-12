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2023微風之夜登場業績達14億元　152名「百萬起跳」刷手創新高

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▲2023微風之夜，業者號稱全檔期創下14億元業績。（圖／記者蔡惠如攝）

▲2023微風之夜，業者號稱全檔期創下14億元業績。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

第21屆微風之夜今（5／12）晚登場，在疫情後許多會員也開始回歸，紅毯一開始聚集許多民眾等看明星，業者表示因精品買氣仍夯，活動推出的百萬、千萬精品都在百件以上，客單也較往年拉高，2023年微風之夜全檔期業績達到14億元，比2021年開始成長2千萬元，且千萬、百萬刷手數量均破歷年紀錄。

微風廣場邁入22周年，首度封館僅供會員的活動「微風之夜」也邁入第21屆，除2020年因應疫情緣故改成線上直播，以及2022年縮短成3天暫停紅毯活動之外，今年疫情後微風之夜全規格回歸，在活動開始前也仍有許多會員到場支持，不少民眾一身名牌走進館內秀行頭，氣氛熱鬧。

▲2023微風之夜，業者號稱全檔期創下14億元業績。（圖／記者蔡惠如攝）

晚上6點開始由紅毯走秀炒熱氣氛，包括簡沛恩、連晨翔、謝佳見、李杏、蔡淑臻、原子少年金雲等都出席，其中謝欣穎與王柏傑一前一後入場，謝欣穎穿著百萬珠寶與Self portrait黑色洋裝出席，不但小露酥胸，側邊還有透明蕾絲設計，全場最性感，被記者問到男友王柏傑感想，她俏皮回應：「他不知道我今天穿什麼。」

▲2023年微風之夜。（圖／微風提供）▲2023年微風之夜。（圖／微風提供）

▲謝欣穎出席2023年微風之夜，成紅毯最辣。（圖／微風提供）

王柏傑則全身FENDI，以襯衫跟短褲輕鬆登場，與女友走不同路線，得知女友穿的性感，也打趣的說：「那我等下看一下。」並透露女友是金牛座，買東西前都會要他先想一想，覺得今晚她不會強迫他買單。

▲2023年微風之夜。（圖／微風提供）▲2023年微風之夜。（圖／微風提供）

孟耿如走紅毯壓軸，難得與主持人黃子佼夫妻同台，她選擇GUCCI藍色系洋裝走紅毯，表示比較符合現在的心境：「喜歡簡潔線條與柔軟材質相互搭配的衝突感。」被問到想要什麼母親節禮物，她淡淡表示交由先生全權處理就好，當作當等下要先回家帶孩子的補償，但還是會去逛一下女兒的東西。

▲2023年微風之夜。（圖／微風提供）

微風表示，因有不少新款珠寶等高單價單品，詢問度也高，客單價也會成長，共有超過152位千萬、百萬刷手，預估2023年微風之夜整體業績達14億，千萬刷手達18名，百萬刷手也有134位，已經超過2021年（2022年天數縮短無法類計）的13.8億業績，該年的千萬刷手為17名、百萬刷手為128名。

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關鍵字：

微風之夜, 疫情後, 紅毯, 精品, 客單價, 業績, 千萬刷手, 百萬刷手, 名人出席, 珠寶

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