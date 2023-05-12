JISOO MV露出掀話題！Dior緹花修護霜爆紅、SAWAA最美旅行組開賣

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人除了臉部保養以外，也願意花更多時間在身體保養上，任何細節都不放過，盤點近期身體保養單品，不僅是外型時髦、一瓶多用，有的更有韓星幫忙曝光，還沒開賣就掀起不少話題。

先前在JISOO單曲〈FLOWER〉MV中搶先曝光，立刻掀起高詢問度，迪奧緹花全能修護霜不僅在南韓開賣當天掀起搶購，台灣也是詢問度破表，品牌宣布將於5月15日於「DIOR線上旗艦店」搶先開賣，5月27日則在全台迪奧美妍專櫃同步上市。

▲Dior 迪奧緹花全能修護霜量，50ml，1,930元。

這款全能修護霜，擁有時尚外型，而且主打一瓶多用，可達到「護手潤澤」、「指甲滋養」、「身體乾燥舒緩」、「晚安潤唇」多重功效，其中蘊含超高比例天然來源成分，集結積雪草、角鯊烷、荷荷芭油、乳油木果油等多重自然油脂修護成分，提供肌膚高效鎖水滋養，連敏感肌都適用。

▲SAWAA 山海漫旅身體保養四入組，780元。

隨著疫情趨緩，大家紛紛開始規劃小旅行，而外出旅遊最需要的就是保養旅行組，結束一天的旅程用香氛身體保養療癒身心靈，除了維持穩定好膚質更能放鬆心情，SAWAA在五月也同步推出身體保養旅行組全系列「木之所向 身體保養三入旅行組」、「初生之泉 身體保養三入旅行組」與「山海漫旅身體保養四入組」，用最簡單、輕量的產品媲美高級SPA等級的保養。

▲ADDICTION 植萃香氛指緣油（歐洲花市）、 植萃香氛指緣油（義式情懷）、植萃香氛指緣油（北歐森林），10ml，各710元。

想要有一雙美手，乾荒的指緣可是會扣分，ADDICTION推出以天然植萃為主成分的香氛指緣油，3種不同的香氣種類，幫助開啟身心靈的香氛旅程，其中蘊含指緣修護和保濕的植物成分，天然成分來源指數達95%，幫你打造居家美甲的療癒時光。