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包・開箱／張員瑛出鏡率超高MIU MIU手袋是這款　多種尺寸一次滿足

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記者王則絲／台北報導

女團IVE成員張員瑛為當紅新生代偶像，超高人氣被MIU MIU相中，成為新一代「MIU MIU女孩」，在她曬出的多樣造型中，其中一款手袋系列的出鏡率特別高，那就是今回《ET FASHION》要來開箱的「Matelassé納帕軟皮手提包」，該系列推出多種尺寸，滿足各種女孩們的需求。

▲MIU MIU。（圖／翻攝自IG）

▲張員瑛出鏡率超高的MIU MIU Matelassé納帕軟皮手袋系列。（圖／翻攝自IG）

MIU MIU近年站在前端引領Y2K風潮，於Lyst 2023年第一季數據統計中，更得到「全球最熱門品牌」第二名的成績，諸多爆款手袋是許多年輕女孩們心中的夢幻逸品。

▲MIU MIU。（圖／翻攝自IG）

▲MIU MIU。（圖／翻攝自IG）

▲李瑜美、Minnie出席各大活動時搭配Matelassé手提包。（圖／翻攝自IG）

《魷魚遊戲》女星李瑜美日前來台參加活動，當天造型所搭配的手袋正是這款Matelassé手提包；此外，女團（G）I-DLE 成員Minnie ，早先出席時裝秀時，亦是拎上同款的黑色款式。

今回《ET FASHION》開箱為MIU MIU「Matelassé納帕軟皮手提包」的沙色款式，透過品牌標誌性的Matelassé人字紋絎縫，把經典手挽袋造型重新演繹，呈現一如既往的立體質感與奢華，包面上裝飾MIU MIU金色標誌，並加入些許小細節，像是小巧可愛的皮革鏡套，掛在包身上特別時髦，另外此包款設有腳釘，讓包款更耐用，手提之外，也能換上長背帶轉換搭配風格。

▲MIU MIU 。（圖／記者王則絲攝）

▲MIU MIU 。（圖／記者王則絲攝）

▲MIU MIU「Matelassé納帕軟皮手提包」開箱。（圖／記者王則絲攝）

此系列推出多種不同的尺寸，像影片開箱中的復古長型包型之外，也有長邊長度縮短、形狀較方的小尺寸，張員瑛則是曾經示範更大尺寸的包型，一背上氣勢油然而生，多樣選擇令人選擇障礙發作。

▲MIU MIU。（圖／翻攝自IG）

▲潤娥早先示範小尺寸的「Matelassé納帕軟皮手提包」。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

包開箱, MIU MIU, 張員瑛

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