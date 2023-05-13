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防曬到底要不要卸妝？皮膚科醫師教3招「超簡單判斷法」

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▲▼皮膚科醫師教3方法判斷防曬是否要卸。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲皮膚科醫師教防曬是否需要卸妝的判斷法。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書＠皮膚科劉姨、IG@goodal_official

現在的防曬產品功能越來越強，除了防曬係數高、防護範圍廣之外，還有強調防水防汗、長效持久的，有的還帶有潤色效果，能當作妝前乳使用，你是否也因此開始困惑，到底防曬要不要另外卸妝？皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書上教3個小妙招，教你判斷你的防曬產品是否需要卸妝，快來學學。

▲▼皮膚科醫師教3方法判斷防曬是否要卸。（圖／翻攝IG,小紅書）

＃看包裝標示

劉醫師表示，有強調防水防汗的、SPF50以上的防曬高係數、純物理防曬劑型或是使用前需要搖一搖類型的，一般來說有這些特點的防曬都需要卸妝，建議用卸妝油或卸妝膏類型產品來卸妝，後續就無需再用洗面乳。

而若是日常通勤使用、防曬係數沒有特別高的物化結合防曬產品，或是乳液質地的化學劑型防曬產品，基本上一天下來臉部自然分泌的油脂就能融解部分防護膜，所以用洗面乳清洗就可以了。

▲▼皮膚科醫師教3方法判斷防曬是否要卸。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲▼皮膚科醫師教3方法判斷防曬是否要卸。（圖／翻攝IG,小紅書）

＃倒入水中測試

可以拿自己的防曬乳做個小實驗，在透明杯子裡裝好清水，將防曬產品擠入水中，如果擠進去維持一條一條形狀，攪拌後還成型的，大部分是需要卸妝的類型；如果擠進去攪拌後，像是稀釋過的牛奶一樣混在水中的，那用洗面乳清洗就行了。

▲▼皮膚科醫師教3方法判斷防曬是否要卸。（圖／翻攝IG,小紅書）

＃基本清潔後，看水珠是否成型

有些防曬品本身需要卸妝，但是如果你的皮膚非常容易出油、還喜歡摸臉，通常到晚上防曬膜已經掉了不少，若你的洗面乳又是清潔力比較強的，就可以完全洗掉了；而有的防曬雖然不需要卸妝，但是如果多次補塗，還多次疊加粉餅或蜜粉，那可能就需要使用卸妝產品了。

所以到底防曬要不要卸，就要看個人膚質和使用的產品。那該怎麼判斷才好？劉醫師表示，早上按照自己的防曬習慣使用產品，到了晚上清潔時，先用手邊慣用的洗面乳，清洗後往臉上噴點水，若還有成型的水珠，那就需要卸妝，如果不是，那表示用洗面乳就已經洗乾淨了。


最後劉醫師也提醒，防曬到底要不要卸妝，其實不用太糾結，以免過度清潔，因為反覆卸妝帶來的傷害比沒卸乾淨的更大。

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關鍵字：

保養, 護膚, 防曬, 清潔, 卸妝, 洗臉, 判斷, 方法, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生

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