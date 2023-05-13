fb ig video ETtoday search mobile

一抹好氣色！「夏季唇彩」盤點，上色同時滋潤雙唇

>

▲▼唇彩盤點。（圖／品牌提供）

▲夏季唇彩選擇豐富。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

口罩解禁以後，各式唇膏唇彩又再度復活，盤點近期討論度高的唇彩新品，潤色、光澤、霧面美唇，你對哪一款最有興趣呢？

▲▼唇彩盤點。（圖／品牌提供）

▲laura mercier 奢緞色誘唇膏，1,030元。

laura mercier推出全新奢緞色誘唇膏，金屬粉色觀，擁有16種美麗色選，滑順如奶油般的柔軟質地，觸碰雙唇的瞬間，立即釋放鮮豔動人的高飽顯色因子，更添加番石榴油萃取的保養防護成分，上色同時滋潤雙唇。

▲▼唇彩盤點。（圖／品牌提供）

▲倩碧 蜂蜜莓果潤唇膏，900元。

繼去年一上市就被搶購一空的黑蜜漿果潤唇膏之後，倩碧再推姊妹新色-蜂蜜莓果潤唇膏 ，一擦即嫩、完美撫紋、保濕滿分，擦上立刻擁有氣色，任何膚色都很適合，有時候懶得化全妝，簡單底妝再抹上潤唇膏，就像套上好氣色濾鏡。

▲▼唇彩盤點。（圖／品牌提供）

▲I'M MEME 我愛唇欲柔霧唇釉，390元。

I'M MEME全新打造我愛唇欲柔霧唇釉，一抹絲絨柔霧、超顯白不挑膚色，運用茶色調以完美比例精心調配出6款風味奶茶系色選，代表對愛情的每個心動階段，讓既萌又撩的心動奶萌唇，從曖昧氛圍到熱戀時刻都能撩心神助攻，使愛情溫度持續升高。

▲▼唇彩盤點。（圖／品牌提供）

▲IPSA 水羊羹冰沁潤唇膏，950元。

IPSA以日本夏日人氣和菓子「水羊羹」為設計概念，在炎夏不僅使雙唇自然紅潤更達到涼感效果。雪白沁涼基底與和粉嫩色調相合，如同日本和菓子般晶透的雙色漸層膏體，蘊含保濕舒緩的月見草油與清涼的薄荷腦，一抹瞬間冰鎮舒涼。

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

唇彩, 盤點, 夏季

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李多海戴鑽石冠冕當最美新娘　婚鞋3千元有找

李多海戴鑽石冠冕當最美新娘　婚鞋3千元有找

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

劉以豪用一片海芋擋上半身

劉以豪用一片海芋擋上半身

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

ET Fashion

推薦閱讀

最疼老婆的3大星座男！Top 1浪漫又體貼，全方位寵妻又會做家事

最疼老婆的3大星座男！Top 1浪漫又體貼，全方位寵妻又會做家事

妳最終會和什麼樣的人結婚？超準心測用蛋糕就可以精闢分析

妳最終會和什麼樣的人結婚？超準心測用蛋糕就可以精闢分析

頭髮越來越少？營養師曝「防掉髮」5種食物　保護毛囊、強健頭髮

頭髮越來越少？營養師曝「防掉髮」5種食物　保護毛囊、強健頭髮

星巴克今起連續3天買一送一　跟媽媽喝咖啡現賺一杯 一抹好氣色！「夏季唇彩」盤點，上色同時滋潤雙唇 安海瑟薇、舒淇帶貨力太強！ MK秀款系列回歸台灣、女神同款買得到 超準！「5杯水心理測驗」，挑一杯秒測你的「真實性格」 2023微風之夜登場業績達14億元　152名「百萬起跳」刷手創新高 身邊有人暗戀你嗎？超準心測選一張圖片就能精細剖析 唐吉訶德「台灣三號店」進駐南港CITYLINK　450坪大店最快7月開幕

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面