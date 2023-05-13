一抹好氣色！「夏季唇彩」盤點，上色同時滋潤雙唇

▲夏季唇彩選擇豐富。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

口罩解禁以後，各式唇膏唇彩又再度復活，盤點近期討論度高的唇彩新品，潤色、光澤、霧面美唇，你對哪一款最有興趣呢？

▲laura mercier 奢緞色誘唇膏，1,030元。

laura mercier推出全新奢緞色誘唇膏，金屬粉色觀，擁有16種美麗色選，滑順如奶油般的柔軟質地，觸碰雙唇的瞬間，立即釋放鮮豔動人的高飽顯色因子，更添加番石榴油萃取的保養防護成分，上色同時滋潤雙唇。

▲倩碧 蜂蜜莓果潤唇膏，900元。

繼去年一上市就被搶購一空的黑蜜漿果潤唇膏之後，倩碧再推姊妹新色-蜂蜜莓果潤唇膏 ，一擦即嫩、完美撫紋、保濕滿分，擦上立刻擁有氣色，任何膚色都很適合，有時候懶得化全妝，簡單底妝再抹上潤唇膏，就像套上好氣色濾鏡。

▲I'M MEME 我愛唇欲柔霧唇釉，390元。

I'M MEME全新打造我愛唇欲柔霧唇釉，一抹絲絨柔霧、超顯白不挑膚色，運用茶色調以完美比例精心調配出6款風味奶茶系色選，代表對愛情的每個心動階段，讓既萌又撩的心動奶萌唇，從曖昧氛圍到熱戀時刻都能撩心神助攻，使愛情溫度持續升高。

▲IPSA 水羊羹冰沁潤唇膏，950元。

IPSA以日本夏日人氣和菓子「水羊羹」為設計概念，在炎夏不僅使雙唇自然紅潤更達到涼感效果。雪白沁涼基底與和粉嫩色調相合，如同日本和菓子般晶透的雙色漸層膏體，蘊含保濕舒緩的月見草油與清涼的薄荷腦，一抹瞬間冰鎮舒涼。